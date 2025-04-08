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Украина. Премьер лига
08 апреля 2025, 23:41 | Обновлено 08 апреля 2025, 23:54
379
3

ПИХАЛЕНОК: «Если все ездили играть в Кривой Рог, то и Динамо надо ехать»

Хавбек киевской команды прокомментировал предстоящий матч с «Кривбассом»

08 апреля 2025, 23:41 | Обновлено 08 апреля 2025, 23:54
379
3
ПИХАЛЕНОК: «Если все ездили играть в Кривой Рог, то и Динамо надо ехать»
dynamo.kiev.ua. Александр Пихаленок

Полузащитник киевского «Динамо» Александр Пихаленок рассказал, в каком настроении столичная команда отправится в Кривой Рог на матч 24-го тура УПЛ с «Кривбассом» (12 апреля):

«Прежде всего, хочу сказать, что то, что случилось в Кривом Роге, – это страшная трагедия, и мы очень сочувствуем семьям погибших и пострадавших и вообще всему городу. Мы с ними, а как по-другому, не может быть иначе. Но уверен, что не только мы, но и «Кривбасс», будем стараться добыть три очка и, конечно, порадовать болельщиков в такое непростое для Кривого Рога время как можно лучшим футболом.

Проведение матчей в Кривом Роге? Смотрите, в первом круге чемпионата там все играли, и сейчас, во втором круге, команды тоже ездят в Кривой Рог, играют. Поэтому, я считаю, надо уже доиграть этот чемпионат с проведением матчей в этом городе, а со следующего сезона уже принимать какие-то решения с учетом всех обстоятельств. Включая желание «Кривбасса» принимать матчи в Кривом Роге. Ведь такое желание безусловно будет, потому что это родной город клуба и его родной стадион. Поэтому, если все команды ездили играть в Кривой Рог, то и мы, конечно, должны ехать, и здесь, по моему мнению, нет никакого другого ответа.

Спад «Кривбасса»? Я не могу сказать, что они прям сдали. Просто где-то результаты не совсем такие, как в прошлом сезоне, но по игре я не могу сказать, что они прям сдали.

Да и относительно результатов: «Кривбасс» идет на пятом месте, если я не ошибаюсь, но у него есть два матча в запасе. Это всегда непростой соперник и всегда с ним очень тяжело играть, особенно на выезде. И поэтому будет очень для нас тяжелый матч в Кривом Роге, мы будем именно на такой поединок настраиваться. Впрочем, сейчас для нас каждый матч как финал. Следовательно, и на игру с «Кривбассом» тоже как на финал будем настраиваться.

Конкуренция со стороны «Александрии»? Да, «Александрия» действительно показывает хороший футбол и получает результаты. Но мы должны смотреть только на себя. Если мы будем смотреть только на себя, а не смотреть на других, то, думаю, все будет хорошо».

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александр Пихаленок Кривбасс - Динамо Кривбасс Кривой Рог
Николай Степанов Источник: Динамо Киев от Шурика
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Комментарии 3
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avk2307
Заголовок важко було зі слів Піхальонка написати? Він сказав: "І Ми звісно маємо їхати"
Що тут додавати... думка вірна і правильна.
Час покаже. Головне щоб не було ніяких рашистських провокацій. Тут рішення приймають всі : і Кривбас  і Динамо і УПЛ і адміністрація. 
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+1
MCD-MEL
Та і в Чернівці всі їхали....
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-2
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