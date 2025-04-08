Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полузащитник Динамо: «Шовковский не позволит нам этого сделать»
Украина. Премьер лига
08 апреля 2025, 09:50 |
1520
0

Полузащитник Динамо: «Шовковский не позволит нам этого сделать»

Александр Пихаленок прокомментировал предстоящие матчи клуба

08 апреля 2025, 09:50 |
1520
0
Полузащитник Динамо: «Шовковский не позволит нам этого сделать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Пихаленок

Полузащитник киевского «Динамо» Александр Пихаленок оценил ситуацию в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги, а также поделился ожиданиями от матча против «Буковины» в Кубке:

– Конечно, мы знаем наш календарь. Он очень непростой, но думаю, что мы готовы к нему. После того, как мы ездили на еврокубковые матчи, вообще нет вопросов по гостевым встречам в Украине. Я думаю, что все будет хорошо. Надо уверенно настроиться на каждую игру, чтобы с хорошим настроением подходить к следующей.

– Вас вновь ждет вояж во Львов, где сначала полуфинал Кубка Украины с «Буковиной», а затем – игра с «Шахтером» в чемпионате Украины. Так же, как было недавно два подряд матча с «Рухом». Можно сказать, что будет две победы?

– Надеемся, что да. Другого настроения у нас просто не может быть.

– Вариант с недооценкой «Буковины» возможен?

– О, нет. Александр Владимирович Шовковский точно не даст нам этого сделать. Он перед каждым матчем нас очень серьезно настраивает, поэтому никакой расслабленности точно не будет, – рассказал Пихаленок.

Следующий матч «Динамо» проведет 12 апреля на выезде, когда сыграет против «Кривбасса» в поединке 24-го тура. На данный момент киевский клуб возглавляет турнирную таблицу, набрав 57 баллов.

По теме:
«Это смешно». Президент Левого Берега – о доходах от аренды стадиона
Руслан КОСТЫШИН: «Откровенно, ничейный счет был бы закономерным»
Мирослав СТУПАР: «Снова тур УПЛ не обошелся без ошибок судей»
Кубок Украины по футболу чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Александр Пихаленок Александр Шовковский
Николай Титюк Источник: Динамо Киев от Шурика
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Как Джорджина Родригес «стала Криштиану Роналду»
Футбол | 08 апреля 2025, 09:01 1
ФОТО. Как Джорджина Родригес «стала Криштиану Роналду»
ФОТО. Как Джорджина Родригес «стала Криштиану Роналду»

Джорджина Родригес больше похожа на Криштиану, чем люди думают

Денис БОЙКО: «Можно говорить прямо. Не зря Буткевич его уволил»
Футбол | 07 апреля 2025, 13:03 1
Денис БОЙКО: «Можно говорить прямо. Не зря Буткевич его уволил»
Денис БОЙКО: «Можно говорить прямо. Не зря Буткевич его уволил»

Бывший вратарь «Полесья» высказался о Владимире Тесле

Лунин и Трубин узнали свои позиции в рейтинге самых дорогих голкиперов
Футбол | 07.04.2025, 20:19
Лунин и Трубин узнали свои позиции в рейтинге самых дорогих голкиперов
Лунин и Трубин узнали свои позиции в рейтинге самых дорогих голкиперов
Манчестер Юнайтед нацелился на вингера сборной Бразилии, что феерит в АПЛ
Футбол | 08.04.2025, 10:19
Манчестер Юнайтед нацелился на вингера сборной Бразилии, что феерит в АПЛ
Манчестер Юнайтед нацелился на вингера сборной Бразилии, что феерит в АПЛ
Звезде Реала светит дисквалификация. Он копнул то, что запрещено
Футбол | 08.04.2025, 07:59
Звезде Реала светит дисквалификация. Он копнул то, что запрещено
Звезде Реала светит дисквалификация. Он копнул то, что запрещено
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: стал известен результат пробы В у Мудрика
Источник: стал известен результат пробы В у Мудрика
07.04.2025, 19:44 77
Футбол
РУНИ: «В моих глазах это была лучшая команда, а он – лучший игрок»
РУНИ: «В моих глазах это была лучшая команда, а он – лучший игрок»
07.04.2025, 04:55
Футбол
54-я ракетка мира выиграла третий трофей в карьере. И снова в родной стране
54-я ракетка мира выиграла третий трофей в карьере. И снова в родной стране
06.04.2025, 22:34 2
Теннис
Бывшая первая ракетка мира объявила, что ждет третьего ребенка
Бывшая первая ракетка мира объявила, что ждет третьего ребенка
07.04.2025, 08:29 2
Теннис
Роналдо назвал восемь лучших футболистов и истории. Есть неожиданность
Роналдо назвал восемь лучших футболистов и истории. Есть неожиданность
07.04.2025, 00:04 3
Футбол
Гвардиола решил подписать звезду сборной Украины после матчей с Бельгией
Гвардиола решил подписать звезду сборной Украины после матчей с Бельгией
07.04.2025, 08:50 17
Футбол
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
07.04.2025, 07:47 8
Бокс
Рейтинг самых богатых боксеров. Какое у Усика место, сколько заработал?
Рейтинг самых богатых боксеров. Какое у Усика место, сколько заработал?
07.04.2025, 00:23
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем