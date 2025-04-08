Полузащитник Динамо: «Шовковский не позволит нам этого сделать»

Полузащитник киевского «Динамо» Александр Пихаленок оценил ситуацию в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги, а также поделился ожиданиями от матча против «Буковины» в Кубке:

– Конечно, мы знаем наш календарь. Он очень непростой, но думаю, что мы готовы к нему. После того, как мы ездили на еврокубковые матчи, вообще нет вопросов по гостевым встречам в Украине. Я думаю, что все будет хорошо. Надо уверенно настроиться на каждую игру, чтобы с хорошим настроением подходить к следующей.

– Вас вновь ждет вояж во Львов, где сначала полуфинал Кубка Украины с «Буковиной», а затем – игра с «Шахтером» в чемпионате Украины. Так же, как было недавно два подряд матча с «Рухом». Можно сказать, что будет две победы?

– Надеемся, что да. Другого настроения у нас просто не может быть.

– Вариант с недооценкой «Буковины» возможен?

– О, нет. Александр Владимирович Шовковский точно не даст нам этого сделать. Он перед каждым матчем нас очень серьезно настраивает, поэтому никакой расслабленности точно не будет, – рассказал Пихаленок.

Следующий матч «Динамо» проведет 12 апреля на выезде, когда сыграет против «Кривбасса» в поединке 24-го тура. На данный момент киевский клуб возглавляет турнирную таблицу, набрав 57 баллов.