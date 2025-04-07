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Кубок Украины
07 апреля 2025, 17:51 |
726
1

Наставник Буковины недоволен проведением матча с Динамо во Львове

Григорий Чурилов привел пример иностранных команд

07 апреля 2025, 17:51 |
726
1
Наставник Буковины недоволен проведением матча с Динамо во Львове
ФК Буковина. Григорий Чурилов

23 апреля состоится полуфинал Кубка Украины, в котором сыграют «Буковина» Черновцы и киевское «Динамо».

Накануне этого противостояния главный тренер хозяев Григорий Чурилов прокомментировал новость о том, что его подопечные не смогут сыграть в Черновцах:

– Вероятнее всего, «Буковина» проведет полуфинальный матч Кубка Украины с «Динамо» во Львове, а не в Черновцах. Как команда реагирует на такие новости и как восприняла тот факт, что придется сыграть именно с «Динамо»?

– Конечно, «Динамо» – это флагман украинского футбола, клуб с огромными традициями. Большое счастье, что сейчас у нас есть возможность проверить себя на фоне такого клуба. Принять участие в полуфинале – это уже праздник! Однако очень досадно, что этот праздник не состоится в Черновцах. На мой взгляд, наш край этого заслуживает.

Сейчас люди в комментариях пишут, что почему-то «Ливерпуль» играет в гостях у команды пятого дивизиона, а «Бавария» – у представителя Региональной лиги. К сожалению, у нас думают по-другому, но я не буду это комментировать, – недоволен главный тренер «Буковины».

Поединок «Буковина» – «Динамо» пройдет на стадионе «Украина» во Львове. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

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Кубок Украины по футболу Буковина Черновцы Динамо Киев Буковина - Динамо Григорий Чурилов
Николай Титюк Источник: ФК Буковина
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Lulinnha
Футбол в Україні існує на папері. Тут немає ніяких традицій та культури розвитку цього виду спорту. ДК іграшка Суркіса, а Буковина підтримується задля того аби щось було для футболу в регіоні.  І їхні права ніхто не захищає. 
Повна відсутність концепції розвитку футболу в Україні. 
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