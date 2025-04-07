Наставник Буковины недоволен проведением матча с Динамо во Львове

23 апреля состоится полуфинал Кубка Украины, в котором сыграют «Буковина» Черновцы и киевское «Динамо».

Накануне этого противостояния главный тренер хозяев Григорий Чурилов прокомментировал новость о том, что его подопечные не смогут сыграть в Черновцах:

– Вероятнее всего, «Буковина» проведет полуфинальный матч Кубка Украины с «Динамо» во Львове, а не в Черновцах. Как команда реагирует на такие новости и как восприняла тот факт, что придется сыграть именно с «Динамо»?

– Конечно, «Динамо» – это флагман украинского футбола, клуб с огромными традициями. Большое счастье, что сейчас у нас есть возможность проверить себя на фоне такого клуба. Принять участие в полуфинале – это уже праздник! Однако очень досадно, что этот праздник не состоится в Черновцах. На мой взгляд, наш край этого заслуживает.

Сейчас люди в комментариях пишут, что почему-то «Ливерпуль» играет в гостях у команды пятого дивизиона, а «Бавария» – у представителя Региональной лиги. К сожалению, у нас думают по-другому, но я не буду это комментировать, – недоволен главный тренер «Буковины».

Поединок «Буковина» – «Динамо» пройдет на стадионе «Украина» во Львове. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.