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  4. В Буковине рассказали, где сыграют против Динамо в полуфинале Кубка Украины
Кубок Украины
06 апреля 2025, 08:34 |
270
0

В Буковине рассказали, где сыграют против Динамо в полуфинале Кубка Украины

Полуфинальный матч Кубка Украины состоится во Львове

06 апреля 2025, 08:34 |
270
0
В Буковине рассказали, где сыграют против Динамо в полуфинале Кубка Украины
ФК Буковина.

Директор Буковины Игорь Наболотный рассказал, где черновицкий клуб сыграет полуфинальный матч против киевского «Динамо» в Кубке Украины.

- Игорь, действительно ли Буковина будет играть поединок 1/2 финала Кубка Украины против Динамо во Львове и если да, то на какой арене?

– Да, это правда. Будем играть во Львове, скорее всего, на стадионе «Украина». Официально пока это не согласовано, продолжаются переговоры, нужно согласовать еще некоторые нюансы.

Что касается того, почему не будем играть в родных Черновцах, то все очень просто. Согласно регламенту проведения Кубка Украины, есть определенные требования к категории стадиона, начиная с матчей 1/4 финала – арена должна иметь категорию не ниже третьей или быть в списке стадионов, имеющих право принимать матчи УПЛ. Стадион «Буковина» не таков.

Ранее сообщалось, сколько игроки «Буковины» заработали за победу над «Викторией».

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Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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