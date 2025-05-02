Барселона нацелилась на скандального игрока, который стоит €80 млн

Каталонская «Барселона» планирует усилить полузащиту в летнее трансферное окно.

По информации Transferfeed, каталонцы заинтересовались итальянским хавбеком английского «Ньюкасла» Сандро Тонали. «Сороки» готовы рассмотреть трансфер Тонали только за солидную сумму отступных – 80 миллионов евро.

Тонали был замешан в скандал со ставками. Футболист неоднократно получал дисквалификации на длительные сроки.

В этом сезоне на счету итальянца 40 матчей, пять забитых голов и четыре результативные передачи.