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  4. Барселона нацелилась на скандального игрока, который стоит €80 млн
Испания
02 мая 2025, 03:10 |
82
0

Барселона нацелилась на скандального игрока, который стоит €80 млн

Сандро Тонали заинтересовал каталонцев

02 мая 2025, 03:10 |
82
0
Барселона нацелилась на скандального игрока, который стоит €80 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Сандро Тонали

Каталонская «Барселона» планирует усилить полузащиту в летнее трансферное окно.

По информации Transferfeed, каталонцы заинтересовались итальянским хавбеком английского «Ньюкасла» Сандро Тонали. «Сороки» готовы рассмотреть трансфер Тонали только за солидную сумму отступных – 80 миллионов евро.

Тонали был замешан в скандал со ставками. Футболист неоднократно получал дисквалификации на длительные сроки.

В этом сезоне на счету итальянца 40 матчей, пять забитых голов и четыре результативные передачи.

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Сандро Тонали Ньюкасл трансферы Серии A трансферы Ла Лиги трансферы Барселона
Дмитрий Олейник Источник: TransferFeed
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