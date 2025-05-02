Испания02 мая 2025, 03:10 |
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Барселона нацелилась на скандального игрока, который стоит €80 млн
Сандро Тонали заинтересовал каталонцев
02 мая 2025, 03:10 |
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Каталонская «Барселона» планирует усилить полузащиту в летнее трансферное окно.
По информации Transferfeed, каталонцы заинтересовались итальянским хавбеком английского «Ньюкасла» Сандро Тонали. «Сороки» готовы рассмотреть трансфер Тонали только за солидную сумму отступных – 80 миллионов евро.
Тонали был замешан в скандал со ставками. Футболист неоднократно получал дисквалификации на длительные сроки.
В этом сезоне на счету итальянца 40 матчей, пять забитых голов и четыре результативные передачи.
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