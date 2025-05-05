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  4. Деку неожиданно решил отправить одного из лидеров Барсы в Мадрид
Испания
05 мая 2025, 03:52 |
218
0

Деку неожиданно решил отправить одного из лидеров Барсы в Мадрид

Каталонский клуб может распрощаться с Гави

05 мая 2025, 03:52 |
218
0
Деку неожиданно решил отправить одного из лидеров Барсы в Мадрид
Getty Images/Global Images Ukraine. Гави

Каталонская «Барселона» может продать одного из своих лидеров.

По информации испанского издания El Goldigital, спортивный директор «сине-гранатовых» Деку рассчитывает продать испанского хавбека Гави. Деку считает, что сейчас лучшее время для этого трансфера, глядя на то, что Гави недавно перенес тяжелую травму и не набрал оптимальной формы.

За Гави готов побороться мадридский «Атлетико», который уже долгое время следит за талантливым испанцем.

Ранее сообщалось, что европейский гранд уволит самого дорогого тренера после 14 лет в клубе.

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Дмитрий Олейник Источник: El Gol Digital
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