Деку неожиданно решил отправить одного из лидеров Барсы в Мадрид
Каталонский клуб может распрощаться с Гави
Каталонская «Барселона» может продать одного из своих лидеров.
По информации испанского издания El Goldigital, спортивный директор «сине-гранатовых» Деку рассчитывает продать испанского хавбека Гави. Деку считает, что сейчас лучшее время для этого трансфера, глядя на то, что Гави недавно перенес тяжелую травму и не набрал оптимальной формы.
За Гави готов побороться мадридский «Атлетико», который уже долгое время следит за талантливым испанцем.
Ранее сообщалось, что европейский гранд уволит самого дорогого тренера после 14 лет в клубе.
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