Европейский гранд уволит самого дорогого тренера после 14 лет в клубе

Мадридский гранд «Атлетико» запланировал большие перемены на лето 2025 года.

По информации Elgoldigital, мадридцы готовы распрощаться с главным тренером аргентинцем Диего Симеоне, который тренирует клуб с декабря 2011 года. Руководство мадридского клуба считает, что пришло время перемен, аргентинца может спасти только чудо – клуб должен выиграть Ла Лигу.

Отметим, что Симеоне является самым высокооплачиваемым тренером в футболе, он за год зарабатывает 25.9 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» поборется с «Реалом» за аргентинскую звезду.