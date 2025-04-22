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Испания
22 апреля 2025, 04:27 |
235
0

Европейский гранд уволит самого дорогого тренера после 14 лет в клубе

Диего Симеоне покинет «Атлетико»

22 апреля 2025, 04:27 |
235
0
Европейский гранд уволит самого дорогого тренера после 14 лет в клубе
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Мадридский гранд «Атлетико» запланировал большие перемены на лето 2025 года.

По информации Elgoldigital, мадридцы готовы распрощаться с главным тренером аргентинцем Диего Симеоне, который тренирует клуб с декабря 2011 года. Руководство мадридского клуба считает, что пришло время перемен, аргентинца может спасти только чудо – клуб должен выиграть Ла Лигу.

Отметим, что Симеоне является самым высокооплачиваемым тренером в футболе, он за год зарабатывает 25.9 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» поборется с «Реалом» за аргентинскую звезду.

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Диего Симеоне Атлетико Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу отставка
Дмитрий Олейник Источник: El Gol Digital
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