Испания21 апреля 2025, 01:37 |
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Рио ФЕРДИНАНД: «Он лучше Де Брюйне в любой момент недели»
Легендарный защитник выделил Стивена Джеррарда
21 апреля 2025, 01:37 |
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Легендарный защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии по футболу Рио Фердинанд сравнил бельгийского полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне и легенду «Ливерпуля» британца Стивена Джеррарда.
«Кевин Де Брюйне и Стивен Джеррард? Стивен лучше Де Брюйне в любой момент недели», – отметил Фердинанд.
Ранее легендарный защитник сборной Англии и лондонского «Челси» Джон Терри назвал четырех лучших защитников в истории футбола. Терри выбрал известных центрбеков Английской премьер-лиги.
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