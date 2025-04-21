Рио ФЕРДИНАНД: «Он лучше Де Брюйне в любой момент недели»

Легендарный защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии по футболу Рио Фердинанд сравнил бельгийского полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне и легенду «Ливерпуля» британца Стивена Джеррарда.

«Кевин Де Брюйне и Стивен Джеррард? Стивен лучше Де Брюйне в любой момент недели», – отметил Фердинанд.

Ранее легендарный защитник сборной Англии и лондонского «Челси» Джон Терри назвал четырех лучших защитников в истории футбола. Терри выбрал известных центрбеков Английской премьер-лиги.