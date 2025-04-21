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  4. Рио ФЕРДИНАНД: «Он лучше Де Брюйне в любой момент недели»
Испания
21 апреля 2025, 01:37 |
208
0

Рио ФЕРДИНАНД: «Он лучше Де Брюйне в любой момент недели»

Легендарный защитник выделил Стивена Джеррарда

21 апреля 2025, 01:37 |
208
0
Рио ФЕРДИНАНД: «Он лучше Де Брюйне в любой момент недели»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рио Фердинанд

Легендарный защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии по футболу Рио Фердинанд сравнил бельгийского полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне и легенду «Ливерпуля» британца Стивена Джеррарда.

«Кевин Де Брюйне и Стивен Джеррард? Стивен лучше Де Брюйне в любой момент недели», – отметил Фердинанд.

Ранее легендарный защитник сборной Англии и лондонского «Челси» Джон Терри назвал четырех лучших защитников в истории футбола. Терри выбрал известных центрбеков Английской премьер-лиги.

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Рио Фердинанд Кевин Де Брюйне Стивен Джеррард чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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