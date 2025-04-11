Джон Терри назвал четырех лучших защитников в истории футбола
Английский эксфутболист выделил себя, Ван Дейка, Фердинанда и Тони Адамса
Легендарный защитник сборной Англии и лондонского «Челси» Джон Терри назвал четырех лучших защитников в истории футбола. Терри выбрал известных центрбеков Английской премьер-лиги.
«Лучшие защитники на все времена? Я назову Вирджила ван Дейка, Джона Терри, Рио Фердинанда и Тони Адамса», – отметил Терри.
Ранее бывший игрок лондонского «Челси» Джон Терри сообщил, что хотел бы стать главным тренером команды. Многолетний капитан «пенсионеров» провел 22 сезона на «Стэмфорд Бридж». На счету Терри 717 матчей и 67 голов.
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