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19 мая 2025, 04:25 |
262
0

Юрген КЛОПП: «Он был лучшим футболистом и лучшим человеком»

Бывший немецкий тренер высказался о Франце Бекенбауэре

19 мая 2025, 04:25 |
262
0
Юрген КЛОПП: «Он был лучшим футболистом и лучшим человеком»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Бывший немецкий тренер Юрген Клопп высказался о легендарном футболисте Франце Бекенбауэре.

«Прежде всего, Бекенбауэр – лучший человек, которого когда-либо можно было встретить, он был забавным, был умным – он обладал всеми качествами, которыми ты сам хочешь обладать.

И он научил меня тому, чего я тогда еще не знал, и что мне пригодится в жизни: ты можешь быть знаменитым, о тебе могут много писать в СМИ, а ты все равно должен оставаться самим собой.

Франц был фантастическим человеком, лучшим футболистом Германии за всю историю, но он был еще лучшим человеком, а этого очень трудно достичь, но он это сделал», – сказал Клопп.

Ранее известный бразильский футболист Неймар рассказал, кто должен называться «королем футбола» вместо Лионеля Месси.

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Франц Беккенбауэр Юрген Клопп
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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