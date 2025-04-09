Экс-игрок Барселоны, который выигрывал ЛЧ, сейчас работает продавцом обуви

Стало известно, чем занимается 41-летний экс-игрок «Барселоны» Жереми Матье.

Французское издание Lequipe сообщает, что Матье сейчас работает в Марселе в магазине Intersport, который занимается продажей обуви. Матье сейчас занимает должность руководителя отдела.

Отмечается, что Матье должен получить тренерский диплом. Жереми является победителем Лиги чемпионов 2024/25, испанец также неоднократно выигрывал Ла Лигу и Кубок Испании.

Ранее сообщалось, что Ямаль может потерять место в составе «Барсы». Был спор с Фликом.