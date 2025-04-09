Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Барселоны, который выигрывал ЛЧ, сейчас работает продавцом обуви
Испания
09 апреля 2025, 05:33 |
976
0

Экс-игрок Барселоны, который выигрывал ЛЧ, сейчас работает продавцом обуви

Жереми Матье продает кроссовки в магазине

09 апреля 2025, 05:33 |
976
0
Экс-игрок Барселоны, который выигрывал ЛЧ, сейчас работает продавцом обуви
Getty Images/Global Images Ukraine. Жереми Матье

Стало известно, чем занимается 41-летний экс-игрок «Барселоны» Жереми Матье.

Французское издание Lequipe сообщает, что Матье сейчас работает в Марселе в магазине Intersport, который занимается продажей обуви. Матье сейчас занимает должность руководителя отдела.

Отмечается, что Матье должен получить тренерский диплом. Жереми является победителем Лиги чемпионов 2024/25, испанец также неоднократно выигрывал Ла Лигу и Кубок Испании.

Ранее сообщалось, что Ямаль может потерять место в составе «Барсы». Был спор с Фликом.

По теме:
Итоги дня Лиги чемпионов. Разгром от Арсенала, неудачи Реала и Баварии
ФОТО. Украинка показала жизнь с игроком Барселоны. Счасливые будни
ВИДЕО. Ямаль может лишиться места в составе Барсы. Был спор с Фликом
Жереми Матье Барселона
Дмитрий Олейник Источник: L'Equipe
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рейтинг зарплат в Борнмуте. Известны показатели Забарного
Футбол | 08 апреля 2025, 12:51 1
Рейтинг зарплат в Борнмуте. Известны показатели Забарного
Рейтинг зарплат в Борнмуте. Известны показатели Забарного

Украинский защитник не попал в топ-5 списка

Анчелотти объяснил, почему Куртуа напропускал в матче Реала с Арсеналом
Футбол | 09 апреля 2025, 00:50 1
Анчелотти объяснил, почему Куртуа напропускал в матче Реала с Арсеналом
Анчелотти объяснил, почему Куртуа напропускал в матче Реала с Арсеналом

«Реал» проиграл в Лондоне 0:3

Гол Мюллера не спас. Интер в суперматче добыл победу над Баварией
Футбол | 08.04.2025, 23:54
Гол Мюллера не спас. Интер в суперматче добыл победу над Баварией
Гол Мюллера не спас. Интер в суперматче добыл победу над Баварией
ПАВЛОВ: «Если они это сделают, УАФ будет бойкотировать соревнования УЕФА»
Футбол | 08.04.2025, 15:20
ПАВЛОВ: «Если они это сделают, УАФ будет бойкотировать соревнования УЕФА»
ПАВЛОВ: «Если они это сделают, УАФ будет бойкотировать соревнования УЕФА»
Скандальный пенальти Альвареса. УЕФА подозревают в редактировании видео
Футбол | 09.04.2025, 06:31
Скандальный пенальти Альвареса. УЕФА подозревают в редактировании видео
Скандальный пенальти Альвареса. УЕФА подозревают в редактировании видео
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
07.04.2025, 07:47 8
Бокс
Источник: стал известен результат пробы В у Мудрика
Источник: стал известен результат пробы В у Мудрика
07.04.2025, 19:44 95
Футбол
Шакур СТИВЕНСОН: «Это будет самый большой бой в истории бокса»
Шакур СТИВЕНСОН: «Это будет самый большой бой в истории бокса»
07.04.2025, 01:38
Бокс
Таблица Ла Лиги после фиаско Реала, ничьей Барселоны и победы Атлетико
Таблица Ла Лиги после фиаско Реала, ничьей Барселоны и победы Атлетико
07.04.2025, 06:25
Футбол
Как выглядит таблица УПЛ после побед Динамо, Александрии и Шахтера
Как выглядит таблица УПЛ после побед Динамо, Александрии и Шахтера
07.04.2025, 06:23 6
Футбол
Бывшая первая ракетка мира объявила, что ждет третьего ребенка
Бывшая первая ракетка мира объявила, что ждет третьего ребенка
07.04.2025, 08:29 7
Теннис
Все легионеры хотят покинуть клуб УПЛ. Они поставили жесткий ультиматум
Все легионеры хотят покинуть клуб УПЛ. Они поставили жесткий ультиматум
07.04.2025, 21:18 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем