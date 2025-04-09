Испания09 апреля 2025, 05:33 |
976
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Экс-игрок Барселоны, который выигрывал ЛЧ, сейчас работает продавцом обуви
Жереми Матье продает кроссовки в магазине
09 апреля 2025, 05:33 |
976
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Стало известно, чем занимается 41-летний экс-игрок «Барселоны» Жереми Матье.
Французское издание Lequipe сообщает, что Матье сейчас работает в Марселе в магазине Intersport, который занимается продажей обуви. Матье сейчас занимает должность руководителя отдела.
Отмечается, что Матье должен получить тренерский диплом. Жереми является победителем Лиги чемпионов 2024/25, испанец также неоднократно выигрывал Ла Лигу и Кубок Испании.
Ранее сообщалось, что Ямаль может потерять место в составе «Барсы». Был спор с Фликом.
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