Лига чемпионов08 апреля 2025, 21:02 | Обновлено 08 апреля 2025, 21:04
1985
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Выйдет ли Зинченко? Обнародованы стартовые составы на матч Арсенал – Реал
Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов начнется 8 апреля в 22:00 по Киеву
08 апреля 2025, 21:02 | Обновлено 08 апреля 2025, 21:04
1985
0
8 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и Реал.
Поединок пройдет на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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Микель Артета и Карло Анчелотти назвали стартовые составы своих коллективов.
Украинский защитник канониров Александр Зинченко остался на скамейке запасных. А голкипер сборной Украины Андрей Лунин не попал в заявку сливочных из-за травмы.
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Стартовые составы на матч Арсенал – Реал
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