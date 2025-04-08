Выйдет ли Зинченко? Обнародованы стартовые составы на матч Арсенал – Реал

8 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и Реал.

Поединок пройдет на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Микель Артета и Карло Анчелотти назвали стартовые составы своих коллективов.

Украинский защитник канониров Александр Зинченко остался на скамейке запасных. А голкипер сборной Украины Андрей Лунин не попал в заявку сливочных из-за травмы.

Стартовые составы на матч Арсенал – Реал