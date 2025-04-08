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Лига чемпионов
08 апреля 2025, 21:02 | Обновлено 08 апреля 2025, 21:04
1985
0

Выйдет ли Зинченко? Обнародованы стартовые составы на матч Арсенал – Реал

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов начнется 8 апреля в 22:00 по Киеву

08 апреля 2025, 21:02 | Обновлено 08 апреля 2025, 21:04
1985
0
Выйдет ли Зинченко? Обнародованы стартовые составы на матч Арсенал – Реал
Коллаж Sport.ua

8 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и Реал.

Поединок пройдет на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Микель Артета и Карло Анчелотти назвали стартовые составы своих коллективов.

Украинский защитник канониров Александр Зинченко остался на скамейке запасных. А голкипер сборной Украины Андрей Лунин не попал в заявку сливочных из-за травмы.

Стартовые составы на матч Арсенал – Реал

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Арсенал Лондон Реал Мадрид Арсенал - Реал Лига чемпионов стартовые составы Александр Зинченко Андрей Лунин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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