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  4. ФОТО. У Мудрика появилось новое увлечение. Это уже не россиянка. Кто она?
Англия
08 апреля 2025, 23:49 |
3286
10

ФОТО. У Мудрика появилось новое увлечение. Это уже не россиянка. Кто она?

Михаил поставил сердечко под фото американской модели Саб Зада

08 апреля 2025, 23:49 |
3286
10
ФОТО. У Мудрика появилось новое увлечение. Это уже не россиянка. Кто она?
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик отстранен от футбола. В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что Мудрик сдал положительный тест на допинг.

Болельщики заметили, что украинский футболист подписан на известную американскую модель, певицу и ютуберку Саб Зада. Более того он регулярно лайкает и комментирует фотографии американки.

«😍», – прокомментировал одну из последних фото Саб Зада украинец в Инстаграме.

Ранее Мудрику прописывали роман с россиянкой Виолеттой Грачевой.

ФОТО. У Мудрика появилось новое увлечение. Это уже не россиянка

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Михаил Мудрик Челси lifestyle чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Saar
Нове захоплення: мельдоній.
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+7
Sashko57
А зачем ему футбол?
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+4
Tom
Це його особисте життя, хай робить що хоче (тим більше часу вільного багато)
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+1
Iigor6583
Профукав кар'єру наркотою, залицяльник блін.
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0
Fitness.sports
Пусть гуляет молодёжь. Американки правда нынче дороже moскалек обходятся 
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0
DK2025
Ну времени у него теперь много, деньги есть, может себе позволить
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-2
mini.f
Работает методом широкозахватного трала - ловит накачанных силиконом сосок, но материально обеспеченных... Если кто-то думает, что Мудрик расбрасывается деньгами на право и на лево, то вы сильно ошибаетесь. Он редчайший жлоб и любит жить за счет других. 
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-3
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Serhii P.
Бідний "Челсі", попали 70 лямів євро за трансфер плюс платить зарплату цьому чучелу 5,2 мільйонів фунтів стерлінгів на рік
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-4
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