ФОТО. У Мудрика появилось новое увлечение. Это уже не россиянка. Кто она?
Михаил поставил сердечко под фото американской модели Саб Зада
Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик отстранен от футбола. В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что Мудрик сдал положительный тест на допинг.
Болельщики заметили, что украинский футболист подписан на известную американскую модель, певицу и ютуберку Саб Зада. Более того он регулярно лайкает и комментирует фотографии американки.
«😍», – прокомментировал одну из последних фото Саб Зада украинец в Инстаграме.
Ранее Мудрику прописывали роман с россиянкой Виолеттой Грачевой.
ФОТО. У Мудрика появилось новое увлечение. Это уже не россиянка
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