ФОТО. У Мудрика появилось новое увлечение. Это уже не россиянка. Кто она?

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик отстранен от футбола. В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что Мудрик сдал положительный тест на допинг.

Болельщики заметили, что украинский футболист подписан на известную американскую модель, певицу и ютуберку Саб Зада. Более того он регулярно лайкает и комментирует фотографии американки.

«😍», – прокомментировал одну из последних фото Саб Зада украинец в Инстаграме.

Ранее Мудрику прописывали роман с россиянкой Виолеттой Грачевой.

ФОТО. У Мудрика появилось новое увлечение. Это уже не россиянка