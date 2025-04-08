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Украина. Премьер лига
08 апреля 2025, 20:04 | Обновлено 08 апреля 2025, 20:10
1303
0

Эксарбитр ФИФА оценил неназначенный пенальти в игре Полесье – Карпаты

Экспертное мнение имеет весомое значение

08 апреля 2025, 20:04 | Обновлено 08 апреля 2025, 20:10
1303
0
Эксарбитр ФИФА оценил неназначенный пенальти в игре Полесье – Карпаты
Sport.ua. Олег Орехов

В матче 23-го тура УПЛ «Полесье» (Житомир) – «Карпаты» (Львов) не обошлось без скандала. Он возник незадолго до финального свистка, при счете 1:1. Шла 89-я минута поединка, когда львовянин Амбросий Чачуа с правого фланга сделал навес в штрафную площадку хозяев поля, где в воздушной дуэли сошлись голкипер «Полесья» Олег Кудрик и бразильский нападающий «Карпат» Игорь Невес. Страж ворот житомирской команды кулаком попал в голову соперника, после чего тот оказался на газоне, нуждаясь в медицинской помощи. В этот момент арбитр Виктор Копиевский оказался в плену футболистов «Карпат», которые пытались убедить его в факте нарушения правил против Невеса, что должно было привести к назначению одиннадцатиметрового. Однако за несколько минут, сколько длилась пауза в матче, рефери даже не удосужился посмотреть видеоповтор системы VAR. Зато не поленился подбежать к главному тренеру команды гостей и показать ему желтую карточку.

Чтобы узнать о правильности решения Копиевского по спорному эпизоду, корреспондент Sport.ua обратился к экс-арбитру ФИФА Олегу Орехову.

«Двух мнений быть не может. Мяч – в игре, удар соперника рукой – это бесспорный пенальти», – уверенно и лаконично заявил он.

Игра между «Полесьем» и «Карпатами» так и завершилась 1:1. После этого матча житомирская команда занимает четвертую строчку в таблице, имея в активе 38 очков, а львовяне расположились на шестом месте, набрав 33 пункта.

Ранее мы сообщали, что бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар дал оценку действиям рефери в заключительных матчах 23-го тура УПЛ.

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Полесье Житомир Полесье - Карпаты Карпаты Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Олег Орехов инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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