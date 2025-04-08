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  4. Мирослав СТУПАР: «Снова тур УПЛ не обошелся без ошибок судей»
Украина. Премьер лига
08 апреля 2025, 08:52 |
947
1

Мирослав СТУПАР: «Снова тур УПЛ не обошелся без ошибок судей»

На данный момент у тренеров есть претензии к действиям арбитров

08 апреля 2025, 08:52 |
947
1
Мирослав СТУПАР: «Снова тур УПЛ не обошелся без ошибок судей»
УПЛ

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар дал оценку действиям рефери в заключительных матчах 23-го тура УПЛ:

«В поединке «Колос» – «Рух» арбитр Кубряк перед перерывом не заметил удара локтем игрока хозяев по лицу игрока львовского клуба Слюсаря и не только не наказал футболиста «Колоса» желтой карточкой, но и вообще не зафиксировал нарушение правил. Слесарь из-за повреждения на второй тайм уже не вышел.

К сожалению, Кубряк плохо двигался по полю и банально мог пропустить этот игровой эпизод. А под занавес поединка Кубряку пришла на помощь система VAR. Сначала он назначил опасный штрафной в ворота «Руха», однако после просмотра видеозаписи убедился, что рука Слюбика была прижата к туловищу и при попадании мяча это не повод для наказания и справедливо отменил свое решение.

Помог VAR и арбитру Копиевскому в поединке «Полесье» – «Карпаты», когда ему подсказали, что Костенко сыграл рукой в ​​своей штрафной. Реализовав пенальти подопечные Ашуры в конце матча сравняли счет. Но в последней атаке гостей вратарь хозяев Кудрик опоздал с выходом и кулаком попал в голову нападающего Невеса, успевшего пробить в перекладину.

Пенальти очевидное, но Копиевский почему-то не зафиксировал фол со стороны голкипера. Не подсказал ему, что исправить ошибку и арбитр VAR Романов. Согласен, пенальти еще нужно реализовать, однако на пробитие 11-метрового «Карпаты» заслужили», – рассказал Ступарь.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Мирослав Ступар инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Dfbj
Пенальті 100% на Невесі що той вар взагалі там робить...
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