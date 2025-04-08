Мирослав СТУПАР: «Снова тур УПЛ не обошелся без ошибок судей»

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар дал оценку действиям рефери в заключительных матчах 23-го тура УПЛ:

«В поединке «Колос» – «Рух» арбитр Кубряк перед перерывом не заметил удара локтем игрока хозяев по лицу игрока львовского клуба Слюсаря и не только не наказал футболиста «Колоса» желтой карточкой, но и вообще не зафиксировал нарушение правил. Слесарь из-за повреждения на второй тайм уже не вышел.

К сожалению, Кубряк плохо двигался по полю и банально мог пропустить этот игровой эпизод. А под занавес поединка Кубряку пришла на помощь система VAR. Сначала он назначил опасный штрафной в ворота «Руха», однако после просмотра видеозаписи убедился, что рука Слюбика была прижата к туловищу и при попадании мяча это не повод для наказания и справедливо отменил свое решение.

Помог VAR и арбитру Копиевскому в поединке «Полесье» – «Карпаты», когда ему подсказали, что Костенко сыграл рукой в ​​своей штрафной. Реализовав пенальти подопечные Ашуры в конце матча сравняли счет. Но в последней атаке гостей вратарь хозяев Кудрик опоздал с выходом и кулаком попал в голову нападающего Невеса, успевшего пробить в перекладину.

Пенальти очевидное, но Копиевский почему-то не зафиксировал фол со стороны голкипера. Не подсказал ему, что исправить ошибку и арбитр VAR Романов. Согласен, пенальти еще нужно реализовать, однако на пробитие 11-метрового «Карпаты» заслужили», – рассказал Ступарь.