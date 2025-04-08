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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Начали усиляться уже весной. РБ Лейпциг подписал нидерландца
Германия
08 апреля 2025, 20:29 |
435
0

ОФИЦИАЛЬНО. Начали усиляться уже весной. РБ Лейпциг подписал нидерландца

Эзекиль Банзузи стал игроком немецкого клуба

08 апреля 2025, 20:29 |
435
0
ОФИЦИАЛЬНО. Начали усиляться уже весной. РБ Лейпциг подписал нидерландца
Getty Images/Global Images Ukraine. Эзекиль Банзузи

Нидерландский полузащитник Эзекиль Банзузи перешел из «Ауд-Хеверле Левен» в «РБ Лейпциг», сообщают официальные сети немецкого клуба.

20-летний футболист присоединится к немецкому коллективу уже летом. Соглашение рассчитано до лета 2030 года.

В текущем сезоне Эзекиль Банзузи провел 31 матч на клубном уровне, забил 3 гола отдал 6 голевых передач. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Пеп Гвардиола нашел замену Де Брюйне.

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РБ Лейпциг Ауд-Хеверле Левен трансферы трансферы Бундеслиги чемпионат Бельгии по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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