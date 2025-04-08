ОФИЦИАЛЬНО. Начали усиляться уже весной. РБ Лейпциг подписал нидерландца
Эзекиль Банзузи стал игроком немецкого клуба
Нидерландский полузащитник Эзекиль Банзузи перешел из «Ауд-Хеверле Левен» в «РБ Лейпциг», сообщают официальные сети немецкого клуба.
20-летний футболист присоединится к немецкому коллективу уже летом. Соглашение рассчитано до лета 2030 года.
В текущем сезоне Эзекиль Банзузи провел 31 матч на клубном уровне, забил 3 гола отдал 6 голевых передач. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Пеп Гвардиола нашел замену Де Брюйне.
Erster Sommer-Transfer der Roten Bullen ✍️— RB Leipzig (@RBLeipzig) April 8, 2025
RB Leipzig verpflichtet Ezechiel #Banzuzi von @OHLeuven. Der 20-jährige Niederländer erhält einen Vertrag bis 2030 und wird unser Team ab Sommer 2025 im zentralen Mittelfeld verstärken 💪
Willkommen in Leipzig, Ezechiel! pic.twitter.com/T8y2WBuQKL
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