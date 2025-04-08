ОФИЦИАЛЬНО. Начали усиляться уже весной. РБ Лейпциг подписал нидерландца

Нидерландский полузащитник Эзекиль Банзузи перешел из «Ауд-Хеверле Левен» в «РБ Лейпциг», сообщают официальные сети немецкого клуба.

20-летний футболист присоединится к немецкому коллективу уже летом. Соглашение рассчитано до лета 2030 года.

В текущем сезоне Эзекиль Банзузи провел 31 матч на клубном уровне, забил 3 гола отдал 6 голевых передач. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Пеп Гвардиола нашел замену Де Брюйне.