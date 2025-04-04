Гвардиола нашел замену Де Брюйне. Придется отдать 110 млн евро
«Горожане» рассчитываются купить Хави Симонса
33-летний звездный футболист «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне покинет летом клуб. Бельгиец и «горожане» не будут продлевать контракт.
По информации Fichajes, главный тренер Пеп Гвардиола уже нашел бельгийской легенде замену. Английский клуб рассчитывает летом купить полузащитника немецкого клуба «РБ Лейпциг» Хави Симонса. За голландского хавбека «Манчестер Сити» придется выложить кругленькую сумму – 110 миллионов евро.
В этом сезоне Де Брюйне провел 25 матчей, забил восемь голов и сделал пять ассистов.
Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола рассказал о будущем бельгийского полузащитника «горожан» Кевина де Брюйне.
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