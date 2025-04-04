Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гвардиола нашел замену Де Брюйне. Придется отдать 110 млн евро
Англия
04 апреля 2025, 02:33 |
107
0

Гвардиола нашел замену Де Брюйне. Придется отдать 110 млн евро

«Горожане» рассчитываются купить Хави Симонса

04 апреля 2025, 02:33 |
107
0
Гвардиола нашел замену Де Брюйне. Придется отдать 110 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави Симонс

33-летний звездный футболист «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне покинет летом клуб. Бельгиец и «горожане» не будут продлевать контракт.

По информации Fichajes, главный тренер Пеп Гвардиола уже нашел бельгийской легенде замену. Английский клуб рассчитывает летом купить полузащитника немецкого клуба «РБ Лейпциг» Хави Симонса. За голландского хавбека «Манчестер Сити» придется выложить кругленькую сумму – 110 миллионов евро.

В этом сезоне Де Брюйне провел 25 матчей, забил восемь голов и сделал пять ассистов.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола рассказал о будущем бельгийского полузащитника «горожан» Кевина де Брюйне.

По теме:
Названо условие, при котором Астон Вилла оставит Рэшфорда
Британский журналист: «Забарный – уже один из лучших защитников АПЛ»
Первое фото Холанда после травмы. Он в Испании
трансферы Кевин де Брюйне Манчестер Сити трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги РБ Лейпциг
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Буффон назвал пять лучших вратарей в современном футболе
Футбол | 03 апреля 2025, 08:22 12
Буффон назвал пять лучших вратарей в современном футболе
Буффон назвал пять лучших вратарей в современном футболе

Легендарный страж ворот сделал свой выбор

Гвардиола указал на дверь 10 игрокам Манчестер Сити. Среди них есть легенда
Футбол | 04 апреля 2025, 01:56 0
Гвардиола указал на дверь 10 игрокам Манчестер Сити. Среди них есть легенда
Гвардиола указал на дверь 10 игрокам Манчестер Сити. Среди них есть легенда

«Горожане» запланировали большую кадровую чистку

Яремчуку пора возвращаться в Украину. Шахтер – оптимальный вариант
Футбол | 03.04.2025, 12:22
Яремчуку пора возвращаться в Украину. Шахтер – оптимальный вариант
Яремчуку пора возвращаться в Украину. Шахтер – оптимальный вариант
Буковина выбирает арену для домашней игры против Динамо в полуфинале кубка
Футбол | 03.04.2025, 17:08
Буковина выбирает арену для домашней игры против Динамо в полуфинале кубка
Буковина выбирает арену для домашней игры против Динамо в полуфинале кубка
На Конгрессе УЕФА состоялись выборы. Без Шевченко: кто вошел в Исполком?
Футбол | 03.04.2025, 19:23
На Конгрессе УЕФА состоялись выборы. Без Шевченко: кто вошел в Исполком?
На Конгрессе УЕФА состоялись выборы. Без Шевченко: кто вошел в Исполком?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Непобежденный британец возглавил рейтинг WBA в супертяжелом весе
Непобежденный британец возглавил рейтинг WBA в супертяжелом весе
02.04.2025, 11:15
Бокс
ФОТО. Лицо и реакция Винисиуса на ошибку Лунина на 93-й минуте
ФОТО. Лицо и реакция Винисиуса на ошибку Лунина на 93-й минуте
03.04.2025, 07:50 7
Футбол
МЕЙВЕЗЕР назвал лучшего боксера, чем Усик: «Он сейчас номер один»
МЕЙВЕЗЕР назвал лучшего боксера, чем Усик: «Он сейчас номер один»
02.04.2025, 02:26 1
Бокс
Перспективный супертяж: «Давайте мне Усика или Дюбуа»
Перспективный супертяж: «Давайте мне Усика или Дюбуа»
03.04.2025, 01:15 2
Бокс
Легенда бокса: «Я не знаю Усика. Кто он вообще такой?»
Легенда бокса: «Я не знаю Усика. Кто он вообще такой?»
02.04.2025, 08:27 24
Бокс
Анчелотти определился с голкипером, который сыграет в финале Кубка Испании
Анчелотти определился с голкипером, который сыграет в финале Кубка Испании
03.04.2025, 11:47 8
Футбол
Анчелотти объяснил, почему Лунин пропустил четыре гола в Кубке Испании
Анчелотти объяснил, почему Лунин пропустил четыре гола в Кубке Испании
02.04.2025, 09:42
Футбол
Брат погиб на войне. У сборной Украины потеря перед игрой Лиги наций
Брат погиб на войне. У сборной Украины потеря перед игрой Лиги наций
02.04.2025, 14:29 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем