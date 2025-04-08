Фиорентина удвоит зарплату голкиперу, чтобы он не выбрал другой клуб
Давид де Хеа провел в составе «фиалок» десять сухих матчей
34-летний испанский голкипер «Фиорентины» Давид де Хеа продлит контракт с клубом.
Однако, по информации Calciomercato, на голкипера еще претендует несколько клубов, в том числе и его бывший клуб «Манчестер Юнайтед».
Руководство клуба готово увеличить заработную плату голкипера в два раза, лишь бы он только остался в клубе.
Сообщают, что сейчас де Хеа получает в «Фиорентине» 2 миллиона евро в год.
Де Хеа возобновил карьеру через год, как покинул «красных дьяволов» в 2023 году. За «Фиорентину» в этом году сыграл 31 игру и пропустил 34 мяча.
Ранее стало известно, что «Фиорентина» желает продлить контракт с голкипером.
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