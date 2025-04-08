Фиорентина удвоит зарплату голкиперу, чтобы он не выбрал другой клуб

34-летний испанский голкипер «Фиорентины» Давид де Хеа продлит контракт с клубом.

Однако, по информации Calciomercato, на голкипера еще претендует несколько клубов, в том числе и его бывший клуб «Манчестер Юнайтед».

Руководство клуба готово увеличить заработную плату голкипера в два раза, лишь бы он только остался в клубе.

Сообщают, что сейчас де Хеа получает в «Фиорентине» 2 миллиона евро в год.

Де Хеа возобновил карьеру через год, как покинул «красных дьяволов» в 2023 году. За «Фиорентину» в этом году сыграл 31 игру и пропустил 34 мяча.

Ранее стало известно, что «Фиорентина» желает продлить контракт с голкипером.