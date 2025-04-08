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ITF
08 апреля 2025, 19:23 | Обновлено 08 апреля 2025, 19:46
272
0

Украинские теннисистки узнали, с кем сыграют на турнире в Сарагосе

Вероника Подрез и Юлия Стародубцева получили первых соперниц в основной сетке

08 апреля 2025, 19:23 | Обновлено 08 апреля 2025, 19:46
272
0
Украинские теннисистки узнали, с кем сыграют на турнире в Сарагосе
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Состоялась жеребьевка основной сетки грунтового турнира ITF W100 в Сарагосе (Испания).

18-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 445), накануне успешно преодолевшая стадию квалификации, сыграет в 1/16 финала со вторым номером турнирного посева Оливией Гадеки (WTA 98) из Австралии.

Вторая украинка – Юлия Стародубцева (WTA 103), получившая третий номер посева, встретится в первом раунде с немецкой теннисисткой Каролин Вернер (WTA 331), для которой турнир начался с этапа квалификации.

ITF W100, Сарагоса. Грунт. 1/16 финала

Оливия Гадеки (Австралия) [2] – Вероника Подрез (Украина) [Q]

Юлия Стародубцева (Украина) [3] – Каролин Вернер (Германия) [Q]

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Вероника Подрез Юлия Стародубцева Оливия Гадеки жеребьевка
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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