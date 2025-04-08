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  4. Винисиус, Рафинья или Родриго? Роналдиньо назвал лучшего игрока из Бразилии
Бразилия
08 апреля 2025, 19:10 |
631
0

Винисиус, Рафинья или Родриго? Роналдиньо назвал лучшего игрока из Бразилии

Легендарный футболист выделил Винисиуса

08 апреля 2025, 19:10 |
631
0
Винисиус, Рафинья или Родриго? Роналдиньо назвал лучшего игрока из Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Роналдиньо

Легендарный экс-футболист «Барселоны», «Милана» и прочих клубов Роналдиньо назвал лучшего бразильского футболиста в мире:

«Винисиус – сильнейший бразилец в мире. Мне также очень нравится Рафинья».

В текущем сезоне Винисиус провел 42 матча на клубном уровне, забил 19 голов и отдал 13 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что один из лучших игроков Реала может покинуть клуб летом.

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Один из лучших игроков Реала может покинуть клуб летом. Названо условие
Роналдиньо Винисиус Жуниор Родриго Гоес Рафинья Диас Барселона Реал Мадрид
Даниил Кирияка Источник: Tuttosport
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