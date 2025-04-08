Бразилия08 апреля 2025, 19:10 |
631
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Винисиус, Рафинья или Родриго? Роналдиньо назвал лучшего игрока из Бразилии
Легендарный футболист выделил Винисиуса
08 апреля 2025, 19:10 |
631
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Легендарный экс-футболист «Барселоны», «Милана» и прочих клубов Роналдиньо назвал лучшего бразильского футболиста в мире:
«Винисиус – сильнейший бразилец в мире. Мне также очень нравится Рафинья».
В текущем сезоне Винисиус провел 42 матча на клубном уровне, забил 19 голов и отдал 13 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что один из лучших игроков Реала может покинуть клуб летом.
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