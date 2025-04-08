Винисиус, Рафинья или Родриго? Роналдиньо назвал лучшего игрока из Бразилии

Легендарный экс-футболист «Барселоны», «Милана» и прочих клубов Роналдиньо назвал лучшего бразильского футболиста в мире:

«Винисиус – сильнейший бразилец в мире. Мне также очень нравится Рафинья».

В текущем сезоне Винисиус провел 42 матча на клубном уровне, забил 19 голов и отдал 13 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что один из лучших игроков Реала может покинуть клуб летом.