Гранд восхищен его выступлением. Экс-игрок Шахтера может перейти в топ-клуб

Бразильский правый защитник «Фиорентины» Додо привлекает внимание каталонской «Барселоны» и «Милана», сообщает Calciomercato.

По информации источника, итальянский гранд восхищен выступлением экс-игрока «Шахтера» в недавнем матче «фиалок» и «россонери». «Барселона» также интересуется игроком, трансферная цена которого точно превышает 20 миллионов евро.

В текущем сезоне додо провел 39 матчей на клубном уровне и отдал 5 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что бывший футболист «Шахтера» отказался переходить в «Барселону».