Гранд восхищен его выступлением. Экс-игрок Шахтера может перейти в топ-клуб
Додо может стать игроком «Милана»
Бразильский правый защитник «Фиорентины» Додо привлекает внимание каталонской «Барселоны» и «Милана», сообщает Calciomercato.
По информации источника, итальянский гранд восхищен выступлением экс-игрока «Шахтера» в недавнем матче «фиалок» и «россонери». «Барселона» также интересуется игроком, трансферная цена которого точно превышает 20 миллионов евро.
В текущем сезоне додо провел 39 матчей на клубном уровне и отдал 5 ассистов.
Ранее сообщалось о том, что бывший футболист «Шахтера» отказался переходить в «Барселону».
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