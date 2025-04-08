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  4. Гранд восхищен его выступлением. Экс-игрок Шахтера может перейти в топ-клуб
Италия
08 апреля 2025, 21:24 |
727
0

Гранд восхищен его выступлением. Экс-игрок Шахтера может перейти в топ-клуб

Додо может стать игроком «Милана»

08 апреля 2025, 21:24 |
727
0
Гранд восхищен его выступлением. Экс-игрок Шахтера может перейти в топ-клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Додо

Бразильский правый защитник «Фиорентины» Додо привлекает внимание каталонской «Барселоны» и «Милана», сообщает Calciomercato.

По информации источника, итальянский гранд восхищен выступлением экс-игрока «Шахтера» в недавнем матче «фиалок» и «россонери». «Барселона» также интересуется игроком, трансферная цена которого точно превышает 20 миллионов евро.

В текущем сезоне додо провел 39 матчей на клубном уровне и отдал 5 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что бывший футболист «Шахтера» отказался переходить в «Барселону».

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Даниил Кирияка Источник: Calciomercato
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