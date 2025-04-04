Бывший футболист Шахтера отказался переходить в Барселону

Бразильский защитник Додо, который выступает в составе итальянской «Фиорентины», отказался переходить в «Барселону».

Испанский клуб сделал предварительное предложение футболисту, а также провел переговоры с руководством клуба Серии А, однако получил отказ. Додо намерен остаться в Италии, ему нравится город и команда. Проблемой может стать контракт игрока, который истекает в июне 2027 года.

«Фиорентина» сделала новое предложение о дальнейшем сотрудничестве, однако бразильца не устроили финансовые условия. В клубе намерены сделать все возможное, чтобы продлить контракт с 26-летним бразильцем.

В текущем сезоне Додо провел 38 матчей во всех турнирах, где записал на свой счет четыре результативных передачи. В 2018 году защитник перебрался в донецкий «Шахтер», где с перерывами играл до 2022 года.