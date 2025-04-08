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09.04.2025 22:00 - : -
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Лига чемпионов
08 апреля 2025, 18:06 | Обновлено 08 апреля 2025, 18:07
99
0

Барселона – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 9 апреля в 22:00 по Киеву

08 апреля 2025, 18:06 | Обновлено 08 апреля 2025, 18:07
99
0
Барселона – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона – Боруссия Дортмунд

В среду, 9 апреля, состоится матч четвертьфинала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Барселона» и «Боруссия» Дортмунд.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на Олимпийском стадионе, который находится в Барселоне.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Ответный матч между командами пройдет 15 апреля в Дортмунде. Победитель этой пары сыграет с победителем противостояния «Бавария» – «Интер».

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Барселона – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Барселона – Боруссия Дортмунд
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Трансляция матча В эфире

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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