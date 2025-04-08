Барселона – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 9 апреля в 22:00 по Киеву
В среду, 9 апреля, состоится матч четвертьфинала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Барселона» и «Боруссия» Дортмунд.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на Олимпийском стадионе, который находится в Барселоне.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Ответный матч между командами пройдет 15 апреля в Дортмунде. Победитель этой пары сыграет с победителем противостояния «Бавария» – «Интер».
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Барселона – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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