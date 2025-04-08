Источник: Мудрик больше не входит в планы Челси

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик, который был временно отстранен от футбола из-за допингового скандала, больше не входит в планы клуба на следующий сезон, сообщает The Sun.

По информации источника, «синие» уже начали поиск альтернатив 24-летнему игроку и Джейдону Санчо, контракт которого не планируют выкупать у «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что украинцу грозит четырехлетняя дисквалификация, что ставит под сомнение его дальнейшую карьеру в «Челси».

Ранее стал известен результат пробы B у Мудрика.