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  4. Источник: Мудрик больше не входит в планы Челси
Англия
08 апреля 2025, 18:12 |
1378
5

Источник: Мудрик больше не входит в планы Челси

В лондонском клубе на Михаила не рассчитывают

08 апреля 2025, 18:12 |
1378
5
Источник: Мудрик больше не входит в планы Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик, который был временно отстранен от футбола из-за допингового скандала, больше не входит в планы клуба на следующий сезон, сообщает The Sun.

По информации источника, «синие» уже начали поиск альтернатив 24-летнему игроку и Джейдону Санчо, контракт которого не планируют выкупать у «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что украинцу грозит четырехлетняя дисквалификация, что ставит под сомнение его дальнейшую карьеру в «Челси».

Ранее стал известен результат пробы B у Мудрика.

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Михаил Мудрик Джейдон Санчо Челси трансферы трансферы АПЛ
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 5
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Airwolf77
Кому нужен 100-миллионный лох, который даже под допингом редко, как для вингера, забивал? Ладно, если бы он стоил раз в 10 меньше, вопросов не было.
Ответить
+4
Remark
Та ти шо? Не може такого бути)
Ответить
+4
PUMA
Серьезно  ? А мы то все думали что входит  ! Спасибо что объяснили
Ответить
0
Фірма АСАВА
Слава Україні!!!  http://asava.com.ua/catalog/blanki-bukhgalterskie/knigi-i-blanki-oro/
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-1
_9Quantum19_
Sport.ua, навіщо знову робити квапливі висновки?
Ответить
-2
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