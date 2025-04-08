Англия08 апреля 2025, 18:12 |
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Источник: Мудрик больше не входит в планы Челси
В лондонском клубе на Михаила не рассчитывают
08 апреля 2025, 18:12 |
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Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик, который был временно отстранен от футбола из-за допингового скандала, больше не входит в планы клуба на следующий сезон, сообщает The Sun.
По информации источника, «синие» уже начали поиск альтернатив 24-летнему игроку и Джейдону Санчо, контракт которого не планируют выкупать у «Манчестер Юнайтед».
Отмечается, что украинцу грозит четырехлетняя дисквалификация, что ставит под сомнение его дальнейшую карьеру в «Челси».
Ранее стал известен результат пробы B у Мудрика.
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Комментарии 5
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Кому нужен 100-миллионный лох, который даже под допингом редко, как для вингера, забивал? Ладно, если бы он стоил раз в 10 меньше, вопросов не было.
Та ти шо? Не може такого бути)
Серьезно ? А мы то все думали что входит ! Спасибо что объяснили
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Sport.ua, навіщо знову робити квапливі висновки?
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