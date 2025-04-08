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Украина. Премьер лига
08 апреля 2025, 17:41 |
197
0

Полузащитник Руха избежал перелома носа

Футболист будет готовиться к следующему матчу

08 апреля 2025, 17:41 |
197
0
Полузащитник Руха избежал перелома носа
ФК Рух

В поединке 23 тура УПЛ «Колос» - «Рух» в конце первого тайма полузащитника львовян Дениса Слюсаря ударил локтем в лицо игрок ковалевцев, и из-за повреждения он вынужден был попросить замену.

Как стало известно Sport.ua, были подозрения на перелом костей носа, но обошлось без серьезной травмы.

По имеющейся информации, Слюсар еще чувствует боль, но в ближайшие дни планирует возобновить тренировки в общей группе и должен приобрести боевую спортивную форму до 12 апреля, когда львовяне в очередном туре будут принимать «Александрию».

Сейчас в активе футболистов «Руха» 29 очков, и они девятые в чемпионате.

Ранее мы сообщали, что защитник львовян Богдан Слюбик поделился впечатлениями от противостояния в Ковалевке.

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инсайд Рух Львов Колос Ковалевка Колос - Рух Денис Слюсар травма травма носа
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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