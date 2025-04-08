Полузащитник Руха избежал перелома носа

В поединке 23 тура УПЛ «Колос» - «Рух» в конце первого тайма полузащитника львовян Дениса Слюсаря ударил локтем в лицо игрок ковалевцев, и из-за повреждения он вынужден был попросить замену.

Как стало известно Sport.ua, были подозрения на перелом костей носа, но обошлось без серьезной травмы.

По имеющейся информации, Слюсар еще чувствует боль, но в ближайшие дни планирует возобновить тренировки в общей группе и должен приобрести боевую спортивную форму до 12 апреля, когда львовяне в очередном туре будут принимать «Александрию».

Сейчас в активе футболистов «Руха» 29 очков, и они девятые в чемпионате.

Ранее мы сообщали, что защитник львовян Богдан Слюбик поделился впечатлениями от противостояния в Ковалевке.