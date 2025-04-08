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  4. Защитник Руха: «Прервали в Ковалевке полосу своих неудач»
Украина. Премьер лига
08 апреля 2025, 08:51 |
71
0

Защитник Руха: «Прервали в Ковалевке полосу своих неудач»

Богдан Слюбик – о победе над «Колосом»

08 апреля 2025, 08:51 |
71
0
Защитник Руха: «Прервали в Ковалевке полосу своих неудач»
ФК Рух. Богдан Слюбик

В 23 туре УПЛ футболисты «Руха» в гостях нанесли поражение «Колосу» – 1:0.

Защитник львовян Богдан Слюбик эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от противостояния в Ковалевке:

«Для нас этот матч очень много весил, ведь в случае очередной неудачи могли оказаться в опасной зоне. Поэтому настройка была максимальной, ребята горели желанием прервать полосу неудач. Считаю, что в первом тайме мы на свой гол наиграли.

Следует сказать, что тот стиль, которого придерживается «Рух» – энергозатратный и где-то в конце матча усталость отразилась на наших действиях. которые позволили закрепиться в середине турнирной таблицы», – заявил футболист.

Сейчас «Рух» набрал 29 очков и занимает девятое место в УПЛ.

Ранее главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал победу над «Колосом в матче 23 тура УПЛ.

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Богдан Слюбик Рух Львов Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Колос - Рух чемпионат Украины по футболу инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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