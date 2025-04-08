Защитник Руха: «Прервали в Ковалевке полосу своих неудач»
Богдан Слюбик – о победе над «Колосом»
В 23 туре УПЛ футболисты «Руха» в гостях нанесли поражение «Колосу» – 1:0.
Защитник львовян Богдан Слюбик эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от противостояния в Ковалевке:
«Для нас этот матч очень много весил, ведь в случае очередной неудачи могли оказаться в опасной зоне. Поэтому настройка была максимальной, ребята горели желанием прервать полосу неудач. Считаю, что в первом тайме мы на свой гол наиграли.
Следует сказать, что тот стиль, которого придерживается «Рух» – энергозатратный и где-то в конце матча усталость отразилась на наших действиях. которые позволили закрепиться в середине турнирной таблицы», – заявил футболист.
Сейчас «Рух» набрал 29 очков и занимает девятое место в УПЛ.
Ранее главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал победу над «Колосом в матче 23 тура УПЛ.
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