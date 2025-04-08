Луис ЭНРИКЕ: «В четвертьфинале нет фаворитов»

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал готовность команды к четвертьфинальному матчу Лиги чемпионов против «Астон Виллы».

«Мы будем продолжать демонстрировать идеальную версию ПСЖ с той же интенсивностью, которая у нас есть. Мы достигли к этому времени очень хорошего уровня, и впереди еще есть куда совершенствоваться. Перед матчами Лиги чемпионов в команде чувствуется совсем другая энергия. Каждый тренируется с дополнительной мотивацией.

Что касается фаворита в этой паре, то для меня его не существует. Многие говорили, что против «Ливерпуля» у нас меньше шансов, но мы продолжаем играть в турнире. Есть восемь команд, и каждая из них заслуживает быть здесь. Многие из тех команд, которых считали фаворитами, уже выбыли из турнира.

Мне кажется, что «Астон Вилла» подобна нашей команде. У них много универсальных футболистов, поэтому трудно предсказать, кого они выставят в состав. Они, так же как мы, могут строить игру из обороны. Поэтому надо быть максимально сильными в обороне и очень эффективными в атаке.

Унаи Эмери – эксперт в том, чтобы извлекать максимум из игроков. Когда ты встречаешься с таким тренером, то это создает дополнительную мотивацию. «Астон Вилла» очень многого достигла благодаря такому специалисту.

Сейчас мы должны взять верх над своими эмоциями. Мы играем перед нашими болельщиками, и это нам поможет», – прокомментировал Энрике.