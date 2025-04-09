Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ТОТТИ – о своем позорном поступке: «Для меня это большая честь»
Италия
09 апреля 2025, 23:01 |
1053
1

ТОТТИ – о своем позорном поступке: «Для меня это большая честь»

Экс-футболист посетил церемонию рб

09 апреля 2025, 23:01 |
1053
1
ТОТТИ – о своем позорном поступке: «Для меня это большая честь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Франческо Тотти

Легендарный экс-нападающий римской «Ромы» и национальной сборной Италии Франческо Тотти посетил россию.

Чемпион мира 2006 года прибыл в москву. Итальянец посетил церемонию вручения премии от РБ. Легенда «Ромы» рассказал, почему пошел на такой подлый шаг.

«Я счастлив снова приехать сюда, это большая честь и удовольствие для меня. Я когда-то думал, что когда я уйду из футбола, то моя жизнь изменится, но стало только хуже. Раньше «Рому» невозможно было вспомнить без меня, сейчас совсем другая ситуация», – сказал Тотти пропагандистским СМИ.

По теме:
Форвард пошел на понижение зарплаты, чтобы дальше конкурировать с Довбиком
ФОТО. Милевский и Алиев встретились с начальником ГУР
«Цифры доказывают его силу». Экс-форвард Ромы оценил игру Довбика
москва Франческо Тотти Рома Рим Артем Довбик российско-украинская война
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал уже подписал контракт с новым тренером. Он дважды брал ЛЧ и выиграл ЧМ
Футбол | 09 апреля 2025, 13:38 6
Реал уже подписал контракт с новым тренером. Он дважды брал ЛЧ и выиграл ЧМ
Реал уже подписал контракт с новым тренером. Он дважды брал ЛЧ и выиграл ЧМ

Команду в следующем сезоне возглавит Хаби Алонсо.

Артем МИЛЕВСКИЙ: «Не хочу в это верить. Не понимаю, зачем он это делает»
Футбол | 09 апреля 2025, 08:24 5
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Не хочу в это верить. Не понимаю, зачем он это делает»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Не хочу в это верить. Не понимаю, зачем он это делает»

Бывший нападающий сборной Украины отреагировал на приезд Франческо Тотти в россию

Анчелотти назвал главного виновника в поражении Реала от Арсенала
Футбол | 09.04.2025, 09:54
Анчелотти назвал главного виновника в поражении Реала от Арсенала
Анчелотти назвал главного виновника в поражении Реала от Арсенала
ВИДЕО. Ночной кошмар для Дортмунда. Левандовски удвоил преимущество Барсы
Футбол | 09.04.2025, 23:15
ВИДЕО. Ночной кошмар для Дортмунда. Левандовски удвоил преимущество Барсы
ВИДЕО. Ночной кошмар для Дортмунда. Левандовски удвоил преимущество Барсы
Стародубцева проиграла матч 1/16 финала на турнире в Испании
Теннис | 09.04.2025, 16:55
Стародубцева проиграла матч 1/16 финала на турнире в Испании
Стародубцева проиграла матч 1/16 финала на турнире в Испании
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
BATI-GOOOOOL
Ты умер для меня как человек !!! Отныне ты не гладиатор !!! Ты раб грошей москалів !!! Тьфу,мля....
Ответить
0
Fitness.sports
I have never seen a dumber and more stupid football player.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Арсенал – Реал – 3:0. Магия Райса и разгром королей. Видео голов и обзор
Арсенал – Реал – 3:0. Магия Райса и разгром королей. Видео голов и обзор
09.04.2025, 00:20 2
Футбол
Анчелотти выбрал стартового вратаря на матч против Арсенала
Анчелотти выбрал стартового вратаря на матч против Арсенала
07.04.2025, 20:03 1
Футбол
Источник: стал известен результат пробы В у Мудрика
Источник: стал известен результат пробы В у Мудрика
07.04.2025, 19:44 96
Футбол
Кличко заплатили бешеные деньги за добавление в боксерскую игру
Кличко заплатили бешеные деньги за добавление в боксерскую игру
09.04.2025, 00:21 1
Бокс
Магучих назвала главную звезду легкой атлетики
Магучих назвала главную звезду легкой атлетики
07.04.2025, 20:23
Другие виды
Реал нашел трех виновников позора от Арсенала. От них избавятся летом
Реал нашел трех виновников позора от Арсенала. От них избавятся летом
09.04.2025, 08:37 10
Футбол
Все легионеры хотят покинуть клуб УПЛ. Они поставили жесткий ультиматум
Все легионеры хотят покинуть клуб УПЛ. Они поставили жесткий ультиматум
07.04.2025, 21:18 22
Футбол
Анчелотти объяснил, почему Куртуа напропускал в матче Реала с Арсеналом
Анчелотти объяснил, почему Куртуа напропускал в матче Реала с Арсеналом
09.04.2025, 07:47 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем