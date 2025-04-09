Легендарный экс-нападающий римской «Ромы» и национальной сборной Италии Франческо Тотти посетил россию.

Чемпион мира 2006 года прибыл в москву. Итальянец посетил церемонию вручения премии от РБ. Легенда «Ромы» рассказал, почему пошел на такой подлый шаг.

«Я счастлив снова приехать сюда, это большая честь и удовольствие для меня. Я когда-то думал, что когда я уйду из футбола, то моя жизнь изменится, но стало только хуже. Раньше «Рому» невозможно было вспомнить без меня, сейчас совсем другая ситуация», – сказал Тотти пропагандистским СМИ.