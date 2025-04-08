ОФИЦИАЛЬНО. Известный экс-игрок ПСЖ возглавил другой французский клуб

46-летний французский специалист Зумана Камара стал главным тренером французского «Монпелье».

Об этом информирует официальный сайт клуба.

Экс-игрок ПСЖ впервые вступает в роль главного тренера. До этого времени он работал ассистентом «парижан», а также тренером молодежной команды.

Зумана Камара выступал за «Сент-Этьен», «Марсель», «Ланс», «Бастию» и ПСЖ во Франции, а также за «Эмполи» в Италии. Также несколько матчей провел за английский «Лидс».

«Монпелье» в этом сезоне занимает последнюю строчку в Лиге 1. Команда имеет в своем активе 15 очков и за 6 туров до конца сезона должно случиться чудо, чтобы команда сохранила прописку.

Ранее стало известно, что ПСЖ стал досрочным чемпионом Франции.