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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Известный экс-игрок ПСЖ возглавил другой французский клуб
Франция
08 апреля 2025, 16:45 |
279
0

ОФИЦИАЛЬНО. Известный экс-игрок ПСЖ возглавил другой французский клуб

Зумана Камара попытается совершить чудо с «Монпелье»

08 апреля 2025, 16:45 |
279
0
ОФИЦИАЛЬНО. Известный экс-игрок ПСЖ возглавил другой французский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine

46-летний французский специалист Зумана Камара стал главным тренером французского «Монпелье».

Об этом информирует официальный сайт клуба.

Экс-игрок ПСЖ впервые вступает в роль главного тренера. До этого времени он работал ассистентом «парижан», а также тренером молодежной команды.

Зумана Камара выступал за «Сент-Этьен», «Марсель», «Ланс», «Бастию» и ПСЖ во Франции, а также за «Эмполи» в Италии. Также несколько матчей провел за английский «Лидс».

«Монпелье» в этом сезоне занимает последнюю строчку в Лиге 1. Команда имеет в своем активе 15 очков и за 6 туров до конца сезона должно случиться чудо, чтобы команда сохранила прописку.

Ранее стало известно, что ПСЖ стал досрочным чемпионом Франции.

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Монпелье чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) назначение тренера ПСЖ
Александр Сильченко Источник: ФК Монпелье
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