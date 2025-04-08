Имад АШУР: «Очень досадно, что не реализовали моменты»

В матче 23-го тура УПЛ «Полесье» на своем поле принимало львовские «Карпаты». Гости открыли счет, но «Полесье» спаслось от поражения, реализовав пенальти на 88-й минуте. Итоги матча подвел наставник житомирского клуба Имад Ашур.

– Нужно игру разделить на 2 разных тайма: первый тайм получился действительно боевым, в первые 10 минут мы зажали соперника и вообще не давали перейти половину поля. Потом дали немного больше пространства и они тоже начали создавать какие-то полумоменты. Очень много было упорной борьбы, в заключительные 10-15 минут первого тайма мы игру выровняли, создали определенные моменты. На второй тайм после определенных разговоров и корректив, уже традиционно за последнее время нам удается игру стабилизировать. Сегодня это удалось настолько, что создали моменты на несколько матчей вперед. В первую очередь, очень досадно, что не реализовали эти моменты, потому что заставляли соперника немало ошибаться. Если мы не реализовали эти моменты, то это означает, что мы не делали заключительное идеальное касание для взятия ворот. Гол, пришедшийся в наши ворота, абсолютно против любой логики и происходящего в тот момент и в тот период времени на поле. Случилось, как случилось, конечно. Возможно, это одна из немногих дуэлей, которые мы сегодня проиграли, потому что эту дуэль надо было навязывать еще на их половине поля. Выгрызать мяч, когда «Карпаты» только развивали атаку и не доводить до того, что будет происходить что-то в нашей площадке. Тогда, может, этого гола и не случилось бы, но какие-то моменты мы выиграем, а иногда одного эпизода, который недоработали достаточно, чтобы соперник, если я не ошибаюсь, с первого удара в створ ворот, возможно не первого, но одного из немногих, реализовал и вышел вперед. Опять же, рад реакции ребят, потому что они все равно продолжали давить и создавать моменты. Результатом этого давления стал реализованный пенальти. Досадно, что сегодня вот то количество создавших эпизодов, что недосчитались нескольких голов точно.

– Какова причина такой плохой реализации?

– Вы же понимаете, что это вопрос случая и эпизода. Жизнь и все, что происходит в жизни, – это случай. В каком-то случае тебе достаточно одного момента, чтобы пробить в дальнюю девятку, а иногда бывает так, что ты не реализуешь безумное количество моментов за матч. Это не вопрос того, что кто-то не хотел этого делать или что ребятам не хватает мастерства. Просто появляется момент, и в этом моменте, или ты являешься победителем, или тебе не удается реализовать и вытянуть сто процентов потенциала с того момента. У нас сегодня не было эпизода, когда на пустые ворота фактически выдают передачу и говорят, что это стопроцентный момент. Нет ничего стопроцентного. И сегодня моменты, которые не были стопроцентными, но с большой вероятностью, что их можно забить, мы не реализовали потому, что это не сто процентов, что мы их реализуем. Конечно, обидно, но будем надеяться, что оставили, может не такое количество моментов, но большинство голов на следующий матч.

– Кто должен был закрывать Чачуа?

– Об эпизоде ​​из Чачуа говорить уже не стоит. Надо было говорить о том, что было раньше. Это был быстрый переход, а в быстром переходе мы не можем давать команде развивать или давать пробегать игроку 30-40 метров с мячом. Здесь останавливается атака, и мы не будем говорить о Чачуа. А так, когда нас разворачивают и нужно бежать 60-70 метров назад к своей площадке, вы понимаете, что там уже пан или пропал. Поэтому в таких эпизодах важно навязывать дуэль максимально вдали от своих ворот. А уж потом нужно садиться и разбирать кто как должен доиграть. Сейчас кого-то винить, что в площадке не доиграли, точно не стоит. Но в очередной раз подтвердить важность останавливать атаки соперника вдали от своих ворот, значит будем в очередной раз эти уроки усваивать на своих ошибках.

– Насколько вы испытали эмоциональный и физический отпечаток от матча Кубка, не сказалось ли это на команде?

– Безусловно, но если бы он имел большее влияние, то сегодня ротации было бы гораздо больше. Мы сейчас выходим на этап, когда во главу угла выходит восстановление и ментальность. Ребята успели восстановиться до этого матча и сегодня свою ментальность проявили в подавляющем большинстве эпизодов, где боролись, бились, реакция на гол, второй тайм. В этом смысле сейчас мы находимся в хорошем моменте. То, что ребятам удается восстанавливаться и очередной матч, демонстрация того, что мы можем до последних минут, до последних секунд давить и дожимать соперника без бешеной ротации. Это говорит о том, что и в физическом плане мы сейчас находимся в хорошем моменте. Не всегда все может складываться так, как мы хотим. Ментально сейчас ребята заряжены, физически все неплохо, здесь реализация сегодня нас чуть-чуть подвела.

– Вы сделали не так много замен, это в связи с чем?

– Ход игры. Мы же видим, что мы до гола и после гола соперника жмем, поджимаем и мы не можем взять, и это давление без какой-либо критической причины взять и разбить, или рискнуть тем, что мы его разобьем. Поэтому сегодня это была прерогатива игры и ход игры определял, нужно ли нам делать больше замен или нет.