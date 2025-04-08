Вслед за Моргуном. В матче против ЛНЗ за Шахтер сможет дебютировать вратарь

После того, как основной голкипер донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык получил травму и пропустит минимум две недели, то за «горняков» может дебютировать 22-летний Кирилл Фесюн.

В составе «Шахтера» зарегистрировано еще три голкипера. Но главный тренер место резервного голкипера доверяет именно Фесюну.

Кирилл Фесюн присоединился к «горнякам» летом 2024 года. До этого времени выступал за ковалевский «Колос».

Также был в структуре полтавской «Ворсклы», а начинал свою карьеру в черниговской «Юности».

Фесюн попадал в состав молодежных сборных Украины U-21 и U-23.

Ранее стало известно о травме Дмитрия Ризныка.