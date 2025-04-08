Не Лунин. Еще один вратарь сборной Украины получил травму
Дмитрий Ризнык в течение 2 недель не сможет помочь «Шахтеру»
Украинский вратарь донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык получил мышечную травму, сообщают официальные социальные сети клуба.
Отмечается, что 26-летний футболист будет находиться вне игры в течение 2 следующих недель.
Также «горняки» поделились информацией о состоянии правого защитника Ефима Конопли, который травмировался еще в марте, во время матча за сборную Украины. Он должен вернуться к тренировкам в общей группе через неделю.
В сезоне 2024/25 Дмитрий Ризнык провел 32 матча на клубном уровне, пропустив 32 гола.
Ранее сообщалось, что на 4 неделе травмировался другой вратарь сборной Украины – голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин.
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