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Украина. Премьер лига
08 апреля 2025, 15:37 | Обновлено 08 апреля 2025, 15:45
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Не Лунин. Еще один вратарь сборной Украины получил травму

Дмитрий Ризнык в течение 2 недель не сможет помочь «Шахтеру»

08 апреля 2025, 15:37 | Обновлено 08 апреля 2025, 15:45
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Не Лунин. Еще один вратарь сборной Украины получил травму
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык

Украинский вратарь донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык получил мышечную травму, сообщают официальные социальные сети клуба.

Отмечается, что 26-летний футболист будет находиться вне игры в течение 2 следующих недель.

Также «горняки» поделились информацией о состоянии правого защитника Ефима Конопли, который травмировался еще в марте, во время матча за сборную Украины. Он должен вернуться к тренировкам в общей группе через неделю.

В сезоне 2024/25 Дмитрий Ризнык провел 32 матча на клубном уровне, пропустив 32 гола.

Ранее сообщалось, что на 4 неделе травмировался другой вратарь сборной Украины – голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин.

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Дмитрий Ризнык Шахтер Донецк Ефим Конопля Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу травма
Дмитрий Вус Источник: ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 2
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DK2025
Для кротов это серьезная потеря. Он их задницу, что в ЛЧ, что в чемпе Украины неоднократно вытаскивал
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+1
Victor673256ua
До матчу з Динамо має повернутись. а може і на Кубок зможе зіграти
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0
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