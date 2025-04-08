Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей КЛИЩУК – об игре с Александрией: «Матч шел до первого гола»
Украина. Премьер лига
08 апреля 2025, 16:14 | Обновлено 08 апреля 2025, 16:16
78
0

Андрей КЛИЩУК – об игре с Александрией: «Матч шел до первого гола»

Вратарь «Кривбасса» проанализировал матч 23-го тура УПЛ

08 апреля 2025, 16:14 | Обновлено 08 апреля 2025, 16:16
78
0
Андрей КЛИЩУК – об игре с Александрией: «Матч шел до первого гола»
ФК Кривбас. Андрей Клищук

Голкипер «Кривбасса» Андрей Клищук прокомментировал выездной матч 23-м туре УПЛ, в котором команда из Кривого Рога проиграла «Александрии» со счетом 0:1.

– Андрей, какие выводы можно сделать после этой игры?

– В целом, неплохой матч с нашей стороны. Пытались создавать моменты, играть на мяче, поэтому считаю, что игра была равная. Матч шел до первого забитого гола. К сожалению, этот мяч забили не мы. Проведем анализ и будем двигаться дальше.

– Повлияли ли погодные условия сегодня на игру?

– Наверное, где-то повлияли, но для обеих команд. Погода была одинаковая, поле одинаковое для всех. В целом поле было довольно неплохого качества, возможно, какие-то участки были не очень, но в целом поле справилось с такой погодой.

– Поддержка криворожских фанатов на выезде ощущалась?

– Да, и для нас это очень круто. Мы давно не ощущали на выездах такой поддержки как сегодня. Нам очень приятно. Играть с такой поддержкой гораздо лучше. Мы благодарим наших болельщиков за то, что они приехали и ждем их на наших следующих выездных матчах. «Кривбасс» – это мы!

По теме:
Имад АШУР: «Очень досадно, что не реализовали моменты»
ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец назвал домашний стадион на игру с Карпатами
Вслед за Моргуном. В матче против ЛНЗ за Шахтер сможет дебютировать вратарь
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Кривбасс Андрей Клищук
Андрей Витренко Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Магучих назвала главную звезду легкой атлетики
Другие виды | 07 апреля 2025, 20:23 0
Магучих назвала главную звезду легкой атлетики
Магучих назвала главную звезду легкой атлетики

Ярослава выделила легендарного Усэйна Болта

Анчелотти выбрал стартового вратаря на матч против Арсенала
Футбол | 07 апреля 2025, 20:03 1
Анчелотти выбрал стартового вратаря на матч против Арсенала
Анчелотти выбрал стартового вратаря на матч против Арсенала

Тибо Куртуа выздоровел и готов сыграть

Доминик Гашек отреагировал на то, что Овечкин побил рекорд Гретцки
Хоккей | 08.04.2025, 12:48
Доминик Гашек отреагировал на то, что Овечкин побил рекорд Гретцки
Доминик Гашек отреагировал на то, что Овечкин побил рекорд Гретцки
Не Лунин. Еще один вратарь сборной Украины получил травму
Футбол | 08.04.2025, 15:37
Не Лунин. Еще один вратарь сборной Украины получил травму
Не Лунин. Еще один вратарь сборной Украины получил травму
Народный депутат Украины обратился к Довбику. Футболист ответил
Футбол | 07.04.2025, 20:25
Народный депутат Украины обратился к Довбику. Футболист ответил
Народный депутат Украины обратился к Довбику. Футболист ответил
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гвардиола решил подписать звезду сборной Украины после матчей с Бельгией
Гвардиола решил подписать звезду сборной Украины после матчей с Бельгией
07.04.2025, 08:50 17
Футбол
Боб АРУМ: «Сейчас все супертяжи, кроме Усика, почувствовали это»
Боб АРУМ: «Сейчас все супертяжи, кроме Усика, почувствовали это»
07.04.2025, 02:53
Бокс
Все легионеры хотят покинуть клуб УПЛ. Они поставили жесткий ультиматум
Все легионеры хотят покинуть клуб УПЛ. Они поставили жесткий ультиматум
07.04.2025, 21:18 19
Футбол
Украинского боксера после кровавого боя отстранили на долгий срок
Украинского боксера после кровавого боя отстранили на долгий срок
07.04.2025, 08:13 4
Бокс
ФОТО. Как жена Лионеля Месси затмила жену Дэвида Бекхэма
ФОТО. Как жена Лионеля Месси затмила жену Дэвида Бекхэма
07.04.2025, 01:12 1
Футбол
Лунин и Трубин узнали свои позиции в рейтинге самых дорогих голкиперов
Лунин и Трубин узнали свои позиции в рейтинге самых дорогих голкиперов
07.04.2025, 20:19 6
Футбол
Лучшая победа в карьере. Хиггинс в Манчестере превзошел Селби и самого себя
Лучшая победа в карьере. Хиггинс в Манчестере превзошел Селби и самого себя
07.04.2025, 08:23 6
Снукер
Таблица Ла Лиги после фиаско Реала, ничьей Барселоны и победы Атлетико
Таблица Ла Лиги после фиаско Реала, ничьей Барселоны и победы Атлетико
07.04.2025, 06:25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем