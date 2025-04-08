Андрей КЛИЩУК – об игре с Александрией: «Матч шел до первого гола»

Голкипер «Кривбасса» Андрей Клищук прокомментировал выездной матч 23-м туре УПЛ, в котором команда из Кривого Рога проиграла «Александрии» со счетом 0:1.

– Андрей, какие выводы можно сделать после этой игры?

– В целом, неплохой матч с нашей стороны. Пытались создавать моменты, играть на мяче, поэтому считаю, что игра была равная. Матч шел до первого забитого гола. К сожалению, этот мяч забили не мы. Проведем анализ и будем двигаться дальше.

– Повлияли ли погодные условия сегодня на игру?

– Наверное, где-то повлияли, но для обеих команд. Погода была одинаковая, поле одинаковое для всех. В целом поле было довольно неплохого качества, возможно, какие-то участки были не очень, но в целом поле справилось с такой погодой.

– Поддержка криворожских фанатов на выезде ощущалась?

– Да, и для нас это очень круто. Мы давно не ощущали на выездах такой поддержки как сегодня. Нам очень приятно. Играть с такой поддержкой гораздо лучше. Мы благодарим наших болельщиков за то, что они приехали и ждем их на наших следующих выездных матчах. «Кривбасс» – это мы!