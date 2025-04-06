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  4. Юрий Вернидуб провел 300-й матч в чемпионатах Украины
Украина. Премьер лига
06 апреля 2025, 23:22 |
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0

Юрий Вернидуб провел 300-й матч в чемпионатах Украины

Юбилейной игра в Александрии стала и для Руслана Ротаня

06 апреля 2025, 23:22 |
60
0
Юрий Вернидуб провел 300-й матч в чемпионатах Украины
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Матч против «Александрии» (0:1) стал 300-м для наставника криворожцев Юрия Вернидуба в чемпионатах Украины. Он стал пятым тренером, достигшим этого рубежа. 219 игр в УПЛ Вернидуб провел с «Зарей» и 81 – с «Кривбассом». Его подопечные одержали в общей сложности 129 побед (43,0%), 75 встреч завершили вничью (25,0%), 96 проиграли (32,0%), 408 мячей забили (в среднем – 1,36), 343 пропустили (в среднем - 1,14).

К слову, юбилейным поединок в Александрии стал и для наставника черно-желто-зеленых Руслана Ротаня, который провел 70-й матч на тренерском посту в элитном дивизионе. Под его руководством «горожане» 27 встреч выиграли, 26 завершили вничью, 17 проиграли (мячи 84-71).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Юрия Вернидуба на тренерском посту в УПЛ

Матч

Дата

Клуб Вернидуба

Соперник

Тренер

Счет

1-й

03.12.2012

Заря

Оболонь

Сергей КОНЮШЕНКО

1:2 (д)

50-й

01.09.2013

Заря

Арсенал

Юрий БАКАЛОВ

4:0 (д)

100-й

02.08.2015

Заря

Сталь Дз

Владимир МАЗЯР

0:2 (г)

150-й

30.04.2017

Заря

Олимпик

Роман САНЖАР

1:1 (г)

200-й

27.10.2018

Заря

Александрия

Владимир ШАРАН

0:0 (д)

250-й

30.07.2023

Кривбасс

Александрия

Руслан РОТАНЬ

0:1 (г)

300-й

06.04.2025

Кривбасс

Александрия

Руслан РОТАНЬ

0:1 (г)

Топ-10 тренеров-гвардейцев чемпионатов Украины

Тренер

Клубы

Матчи

1.

Мирон МАРКЕВИЧ

Волынь (18), Карпаты (210), Кривбасс (20),

622

Металлург З (67), Металлист (256), Днепр (51)

2.

Николай ПАВЛОВ

Днепр (100), Динамо (12), Таврия (8),

548

Ильичевец (296), Ворскла (132)

3.

Мирча ЛУЧЕСКУ

Шахтер (356), Динамо (76)

432

4.

Виталий КВАРЦЯНЫЙ

Волынь (330), Металлург З (10)

340

5.

Юрий ВЕРНИДУБ

Заря (219), Кривбасс (81)

300

6.

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

Шахтер (202), Кремень (17), Металлург З (33),

297

Карпаты (22), Ильичевец (23)

7 .

Михаил ФОМЕНКО

Динамо (32), Верес (6), ЦСКА (55),

293

Металлист (105), Металлург З (15), Таврия (80)

8.

Олег ТАРАН

Кривбасс (217), Металлург З (56)

273

9.

Владимир ШАРАН

Закарпатье (16), Александрия (201), Карпаты (4),

265

Минай (44)

10.

Семен АЛЬТМАН

Металлург Д (92), Черноморец (135), Таврия (30)

257
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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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