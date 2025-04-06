Юрий Вернидуб провел 300-й матч в чемпионатах Украины
Юбилейной игра в Александрии стала и для Руслана Ротаня
Матч против «Александрии» (0:1) стал 300-м для наставника криворожцев Юрия Вернидуба в чемпионатах Украины. Он стал пятым тренером, достигшим этого рубежа. 219 игр в УПЛ Вернидуб провел с «Зарей» и 81 – с «Кривбассом». Его подопечные одержали в общей сложности 129 побед (43,0%), 75 встреч завершили вничью (25,0%), 96 проиграли (32,0%), 408 мячей забили (в среднем – 1,36), 343 пропустили (в среднем - 1,14).
К слову, юбилейным поединок в Александрии стал и для наставника черно-желто-зеленых Руслана Ротаня, который провел 70-й матч на тренерском посту в элитном дивизионе. Под его руководством «горожане» 27 встреч выиграли, 26 завершили вничью, 17 проиграли (мячи 84-71).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Юрия Вернидуба на тренерском посту в УПЛ
|
Матч
|
Дата
|
Клуб Вернидуба
|
Соперник
|
Тренер
|
Счет
|
1-й
|
03.12.2012
|
Заря
|
Оболонь
|
Сергей КОНЮШЕНКО
|
1:2 (д)
|
50-й
|
01.09.2013
|
Заря
|
Арсенал
|
Юрий БАКАЛОВ
|
4:0 (д)
|
100-й
|
02.08.2015
|
Заря
|
Сталь Дз
|
Владимир МАЗЯР
|
0:2 (г)
|
150-й
|
30.04.2017
|
Заря
|
Олимпик
|
Роман САНЖАР
|
1:1 (г)
|
200-й
|
27.10.2018
|
Заря
|
Александрия
|
Владимир ШАРАН
|
0:0 (д)
|
250-й
|
30.07.2023
|
Кривбасс
|
Александрия
|
Руслан РОТАНЬ
|
0:1 (г)
|
300-й
|
06.04.2025
|
Кривбасс
|
Александрия
|
Руслан РОТАНЬ
|
0:1 (г)
Топ-10 тренеров-гвардейцев чемпионатов Украины
|
|
Тренер
|
Клубы
|
Матчи
|
1.
|
Мирон МАРКЕВИЧ
|
Волынь (18), Карпаты (210), Кривбасс (20),
|
622
|
|
|
Металлург З (67), Металлист (256), Днепр (51)
|
|
2.
|
Николай ПАВЛОВ
|
Днепр (100), Динамо (12), Таврия (8),
|
548
|
|
|
Ильичевец (296), Ворскла (132)
|
|
3.
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Шахтер (356), Динамо (76)
|
432
|
4.
|
Виталий КВАРЦЯНЫЙ
|
Волынь (330), Металлург З (10)
|
340
|
5.
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
Заря (219), Кривбасс (81)
|
300
|
6.
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
Шахтер (202), Кремень (17), Металлург З (33),
|
297
|
|
|
Карпаты (22), Ильичевец (23)
|
|
7 .
|
Михаил ФОМЕНКО
|
Динамо (32), Верес (6), ЦСКА (55),
|
293
|
|
|
Металлист (105), Металлург З (15), Таврия (80)
|
|
8.
|
Олег ТАРАН
|
Кривбасс (217), Металлург З (56)
|
273
|
9.
|
Владимир ШАРАН
|
Закарпатье (16), Александрия (201), Карпаты (4),
|
265
|
|
|
Минай (44)
|
|
10.
|
Семен АЛЬТМАН
|
Металлург Д (92), Черноморец (135), Таврия (30)
|
257
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