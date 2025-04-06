Юрий Вернидуб провел 300-й матч в чемпионатах Украины

Матч против «Александрии» (0:1) стал 300-м для наставника криворожцев Юрия Вернидуба в чемпионатах Украины. Он стал пятым тренером, достигшим этого рубежа. 219 игр в УПЛ Вернидуб провел с «Зарей» и 81 – с «Кривбассом». Его подопечные одержали в общей сложности 129 побед (43,0%), 75 встреч завершили вничью (25,0%), 96 проиграли (32,0%), 408 мячей забили (в среднем – 1,36), 343 пропустили (в среднем - 1,14).

К слову, юбилейным поединок в Александрии стал и для наставника черно-желто-зеленых Руслана Ротаня, который провел 70-й матч на тренерском посту в элитном дивизионе. Под его руководством «горожане» 27 встреч выиграли, 26 завершили вничью, 17 проиграли (мячи 84-71).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Юрия Вернидуба на тренерском посту в УПЛ

Матч Дата Клуб Вернидуба Соперник Тренер Счет 1-й 03.12.2012 Заря Оболонь Сергей КОНЮШЕНКО 1:2 (д) 50-й 01.09.2013 Заря Арсенал Юрий БАКАЛОВ 4:0 (д) 100-й 02.08.2015 Заря Сталь Дз Владимир МАЗЯР 0:2 (г) 150-й 30.04.2017 Заря Олимпик Роман САНЖАР 1:1 (г) 200-й 27.10.2018 Заря Александрия Владимир ШАРАН 0:0 (д) 250-й 30.07.2023 Кривбасс Александрия Руслан РОТАНЬ 0:1 (г) 300-й 06.04.2025 Кривбасс Александрия Руслан РОТАНЬ 0:1 (г)

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