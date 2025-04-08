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  4. Сергей КОСОВСКИЙ: «Не хватало последней точной передачи»
Украина. Премьер лига
08 апреля 2025, 15:01 |
228
0

Сергей КОСОВСКИЙ: «Не хватало последней точной передачи»

Хавбек «Левого Берега» прокомментировал результат матча с киевским «Динамо»

08 апреля 2025, 15:01 |
228
0
Сергей КОСОВСКИЙ: «Не хватало последней точной передачи»
ФК Левый Берег. Сергей Косовский

В матче 23-го тура УПЛ «Динамо» встретилось с «Левым Берегом». Динамовцы одержали победу со счетом 2:0, забив на 44-й и 47-й минутах. Полузащитник «Левого Берега» Сергей Косовский поделился впечатлениями о матче.

«Понимали, что для Динамо каждая игра чемпионская. У нас также турнирное положение заставляет набирать очки в каждом матче. К сожалению, против именитого соперника это не вышло. Пытались почаще выбегать в контратаки, но не хватало последней точной передачи. Очень досадно пропускать в раздевалку. Такой пропущенный гол не мог не отразиться на состоянии команды. Необходимо забыть эту неудачу и готовиться к следующему сопернику».

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Сергей Турчак Источник: ФК Левый Берег
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