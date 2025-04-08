Дмитрий ШАСТАЛ: «Играть против такого соперника было приятно»
Вингер «Левого Берега» поделился впечатлениями от матча с киевским «Динамо»
В поединке 23-го тура УПЛ «Динамо» обыграло «Левый Берег» со счетом 2:0. Динамовцы забили на 44-й и 47-й минутах. Вингер «Левого Берега» Дмитрий Шастал подвел итог матча.
«Мы большими силами оборонялись и, учитывая это, было непросто выходить в атаку. Пытались больше обострять игру за счет дальних ударов. Нам, прежде всего, важно было качественно сыграть в защите и по возможности выбегать в контратаки. Во втором тайме это удавалось, но до логического завершения довести не смогли. Не думаю, что были какие-то психологические проблемы. Напротив, играть против такого соперника было приятно. Безусловно, второй пропущенный гол на старте второго тайма повлиял на нашу команду. Второй тайм продемонстрировал, что мы можем играть достойно и создавать моменты против такого соперника. Надо выжимать больше из своих атак».
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