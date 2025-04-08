Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дмитрий ШАСТАЛ: «Играть против такого соперника было приятно»
Украина. Премьер лига
08 апреля 2025, 14:44 |
200
0

Дмитрий ШАСТАЛ: «Играть против такого соперника было приятно»

Вингер «Левого Берега» поделился впечатлениями от матча с киевским «Динамо»

08 апреля 2025, 14:44 |
200
0
Дмитрий ШАСТАЛ: «Играть против такого соперника было приятно»
ФК Левый Берег

В поединке 23-го тура УПЛ «Динамо» обыграло «Левый Берег» со счетом 2:0. Динамовцы забили на 44-й и 47-й минутах. Вингер «Левого Берега» Дмитрий Шастал подвел итог матча.

«Мы большими силами оборонялись и, учитывая это, было непросто выходить в атаку. Пытались больше обострять игру за счет дальних ударов. Нам, прежде всего, важно было качественно сыграть в защите и по возможности выбегать в контратаки. Во втором тайме это удавалось, но до логического завершения довести не смогли. Не думаю, что были какие-то психологические проблемы. Напротив, играть против такого соперника было приятно. Безусловно, второй пропущенный гол на старте второго тайма повлиял на нашу команду. Второй тайм продемонстрировал, что мы можем играть достойно и создавать моменты против такого соперника. Надо выжимать больше из своих атак».

По теме:
Шахтер против Динамо. Обнародован график матчей 26-го тура УПЛ
Не Лунин. Еще один вратарь сборной Украины получил травму
Стало известно, где Ингулец примет Карпаты
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев Динамо - Левый Берег Дмитрий Шастал
Сергей Турчак Источник: ФК Левый Берег
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Звезде Реала светит дисквалификация. Он копнул то, что запрещено
Футбол | 08 апреля 2025, 07:59 5
Звезде Реала светит дисквалификация. Он копнул то, что запрещено
Звезде Реала светит дисквалификация. Он копнул то, что запрещено

Беллингем может быть отстранен от 1 до 3 матчей Ла Лиги

Народный депутат Украины обратился к Довбику. Футболист ответил
Футбол | 07 апреля 2025, 20:25 0
Народный депутат Украины обратился к Довбику. Футболист ответил
Народный депутат Украины обратился к Довбику. Футболист ответил

Жан Беленюк пообещал нападающему «Ромы» сделать из него чемпиона по греко-римской борьбе

Доминик Гашек отреагировал на то, что Овечкин побил рекорд Гретцки
Хоккей | 08.04.2025, 12:48
Доминик Гашек отреагировал на то, что Овечкин побил рекорд Гретцки
Доминик Гашек отреагировал на то, что Овечкин побил рекорд Гретцки
Источник рассекретил зарплату Ракицкого в Черноморце
Футбол | 08.04.2025, 14:55
Источник рассекретил зарплату Ракицкого в Черноморце
Источник рассекретил зарплату Ракицкого в Черноморце
Эдди ХИРН: «Я не хочу видеть этот бой. Плохой соперник»
Бокс | 08.04.2025, 00:46
Эдди ХИРН: «Я не хочу видеть этот бой. Плохой соперник»
Эдди ХИРН: «Я не хочу видеть этот бой. Плохой соперник»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
07.04.2025, 07:47 8
Бокс
Роналдо назвал восемь лучших футболистов и истории. Есть неожиданность
Роналдо назвал восемь лучших футболистов и истории. Есть неожиданность
07.04.2025, 00:04 4
Футбол
Источник: стал известен результат пробы В у Мудрика
Источник: стал известен результат пробы В у Мудрика
07.04.2025, 19:44 85
Футбол
АНЧЕЛОТТИ: «Я хотел придать ему уверенности, а он провалился»
АНЧЕЛОТТИ: «Я хотел придать ему уверенности, а он провалился»
06.04.2025, 08:50 11
Футбол
54-я ракетка мира выиграла третий трофей в карьере. И снова в родной стране
54-я ракетка мира выиграла третий трофей в карьере. И снова в родной стране
06.04.2025, 22:34 2
Теннис
Рейтинг самых богатых боксеров. Какое у Усика место, сколько заработал?
Рейтинг самых богатых боксеров. Какое у Усика место, сколько заработал?
07.04.2025, 00:23
Бокс
Таблица Ла Лиги после фиаско Реала, ничьей Барселоны и победы Атлетико
Таблица Ла Лиги после фиаско Реала, ничьей Барселоны и победы Атлетико
07.04.2025, 06:25
Футбол
Лучшая победа в карьере. Хиггинс в Манчестере превзошел Селби и самого себя
Лучшая победа в карьере. Хиггинс в Манчестере превзошел Селби и самого себя
07.04.2025, 08:23 6
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем