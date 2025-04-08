Евгений БАНАДА: «Настраивались сыграть в свой футбол, но не получилось»

В матче 23-го тура УПЛ «Динамо» обыграло «Левый Берег» со счетом 2:0. Голы динамовцы забили в конце первого и начале второго тайма. Впечатлениями о матче поделился центральный полузащитник «Левого Берега» Евгений Банада.

«Безусловно, киевское «Динамо» – это очень хорошая команда и, наверное, будущий чемпион Украины. Поздравляю соперника с хорошей игрой и победой. Мы играли до конца, но немного теряли концентрацию. Класс есть класс. Всегда непросто играть против таких соперников. Сегодня впервые вышел на игру с капитанской повязкой, и для меня это очень важно. Спасибо за такое доверие. В конце матча начали играть более активно и агрессивно, но к сожалению, в начале противостояния были скованными. Мы настраивались сыграть в свой футбол, но не получилось. Впереди нас ожидают очень важные домашние матчи против «Колоса» и «Полесья».