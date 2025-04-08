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  4. Евгений БАНАДА: «Настраивались сыграть в свой футбол, но не получилось»
Украина. Премьер лига
08 апреля 2025, 14:26 |
145
0

Евгений БАНАДА: «Настраивались сыграть в свой футбол, но не получилось»

Полузащитник «Левого Берега» подвел итог матча с киевским «Динамо»

08 апреля 2025, 14:26 |
145
0
Евгений БАНАДА: «Настраивались сыграть в свой футбол, но не получилось»
ФК Левый Берег

В матче 23-го тура УПЛ «Динамо» обыграло «Левый Берег» со счетом 2:0. Голы динамовцы забили в конце первого и начале второго тайма. Впечатлениями о матче поделился центральный полузащитник «Левого Берега» Евгений Банада.

«Безусловно, киевское «Динамо» – это очень хорошая команда и, наверное, будущий чемпион Украины. Поздравляю соперника с хорошей игрой и победой. Мы играли до конца, но немного теряли концентрацию. Класс есть класс. Всегда непросто играть против таких соперников. Сегодня впервые вышел на игру с капитанской повязкой, и для меня это очень важно. Спасибо за такое доверие. В конце матча начали играть более активно и агрессивно, но к сожалению, в начале противостояния были скованными. Мы настраивались сыграть в свой футбол, но не получилось. Впереди нас ожидают очень важные домашние матчи против «Колоса» и «Полесья».

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Динамо - Левый Берег Динамо Киев Левый Берег Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Евгений Банада
Сергей Турчак Источник: ФК Левый Берег
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