Капитан Левого Берега вернулся к тренировкам

Как стало известно Sport.ua, лидер «Левого Берега» Руслан Дедух, который из-за травмы пропускал поединок 23-го тура УПЛ с «Динамо», завтра, 8 апреля, собирается тренироваться в общей группе и планирует быть в боевой спортивной форме к очередному календарному матчу – с «Колосом».

По имеющейся информации, в лазарете киевлян продолжает находиться бразильский легионер Сиднней. Из-за мышечной контузии легионер еще даже не занимается по индивидуальной программе. Скорее всего, он сможет вернутся в строй в конце апреля.

Сейчас «Левый Берег» занимает 11 место в чемпионате, набрав 22 очка.

Ранее сообщалось, что «Динамо» одолело «Левый Берег» со счетом 2:0.