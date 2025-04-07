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Украина. Премьер лига
07 апреля 2025, 18:25 |
122
0

Капитан Левого Берега вернулся к тренировкам

Футболист готовится к матчу с «Колосом»

07 апреля 2025, 18:25 |
122
0
Капитан Левого Берега вернулся к тренировкам
ФК Левый Берег. Руслан Дедух

Как стало известно Sport.ua, лидер «Левого Берега» Руслан Дедух, который из-за травмы пропускал поединок 23-го тура УПЛ с «Динамо», завтра, 8 апреля, собирается тренироваться в общей группе и планирует быть в боевой спортивной форме к очередному календарному матчу – с «Колосом».

По имеющейся информации, в лазарете киевлян продолжает находиться бразильский легионер Сиднней. Из-за мышечной контузии легионер еще даже не занимается по индивидуальной программе. Скорее всего, он сможет вернутся в строй в конце апреля.

Сейчас «Левый Берег» занимает 11 место в чемпионате, набрав 22 очка.

Ранее сообщалось, что «Динамо» одолело «Левый Берег» со счетом 2:0.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев Руслан Дедух Сиднней Силва Сантос травма инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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