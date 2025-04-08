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Англия
08 апреля 2025, 13:49 | Обновлено 08 апреля 2025, 14:14
268
0

Готовы отдать 50 млн фунтов. МЮ стремится приобрести партнера Миколенко

Джарред Брантуэйт снова находится на радаре «дьяволов»

08 апреля 2025, 13:49 | Обновлено 08 апреля 2025, 14:14
268
0
Готовы отдать 50 млн фунтов. МЮ стремится приобрести партнера Миколенко
IMAGO. Джарред Брантуэйт

«Манчестер Юнайтед» снова попытается подписать партнера Миколенко и основного защитника «Эвертона» Джарреда Брантуэйта.

По информации издания, несмотря на предыдущие отклоненные предложения, «дьяволы» готовы выложить за футболиста сумму около 50 миллионов фунтов.

Также на Джарреда охотятся другие топ-клубы Европы: Ливерпуль и Реал Мадрид.

Стоит сказать, что контракт 22-летнего футболиста с «ирисками» рассчитан до лета 2027 года.

В общей сложности в текущем сезоне Брантуэйт сыграл 27 матчей во всех турнирах, оформив всего одну голевую передачу.

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Джарред Брантуэйт Эвертон Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы трансферы АПЛ Виталий Миколенко
Андрей Витренко Источник: Caughtoffside
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