Готовы отдать 50 млн фунтов. МЮ стремится приобрести партнера Миколенко

«Манчестер Юнайтед» снова попытается подписать партнера Миколенко и основного защитника «Эвертона» Джарреда Брантуэйта.

По информации издания, несмотря на предыдущие отклоненные предложения, «дьяволы» готовы выложить за футболиста сумму около 50 миллионов фунтов.

Также на Джарреда охотятся другие топ-клубы Европы: Ливерпуль и Реал Мадрид.

Стоит сказать, что контракт 22-летнего футболиста с «ирисками» рассчитан до лета 2027 года.

В общей сложности в текущем сезоне Брантуэйт сыграл 27 матчей во всех турнирах, оформив всего одну голевую передачу.