Манчестер Юнайтед нацелился на вингера сборной Бразилии, что феерит в АПЛ

Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания бразильского полузащитника Матеуса Куньи, ныне играющего за «Вулверхэмптон».

По информации источника, Манчестер Юнайтед уже установил начальный контакт с агентом Куньи, который в ближайшее время планирует прибыть в Англию для проведения переговоров.

Сообщается, что у форварда клаусула выкупа в размере 62,5 млн фунтов, которая станет активной этим летом. Кунья также привлек внимание других клубов АПЛ, в частности, «Арсенала» и «Ноттингем Форест».

В текущем сезоне Кунья является лучшим бомбардиром «Вулверхэмптона», забив 15 голов во всех соревнованиях.