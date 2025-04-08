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Англия
08 апреля 2025, 10:19 | Обновлено 08 апреля 2025, 10:47
443
0

Манчестер Юнайтед нацелился на вингера сборной Бразилии, что феерит в АПЛ

Матеус Кунья может сменить клуб в АПЛ

08 апреля 2025, 10:19 | Обновлено 08 апреля 2025, 10:47
443
0
Манчестер Юнайтед нацелился на вингера сборной Бразилии, что феерит в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Матеус Кунья

Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания бразильского полузащитника Матеуса Куньи, ныне играющего за «Вулверхэмптон».

По информации источника, Манчестер Юнайтед уже установил начальный контакт с агентом Куньи, который в ближайшее время планирует прибыть в Англию для проведения переговоров.

Сообщается, что у форварда клаусула выкупа в размере 62,5 млн фунтов, которая станет активной этим летом. Кунья также привлек внимание других клубов АПЛ, в частности, «Арсенала» и «Ноттингем Форест».

В текущем сезоне Кунья является лучшим бомбардиром «Вулверхэмптона», забив 15 голов во всех соревнованиях.

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Матеус Кунья Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ
Олег Вахоцкий Источник: talkSPORT
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