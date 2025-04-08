Манчестер Юнайтед нацелился на вингера сборной Бразилии, что феерит в АПЛ
Матеус Кунья может сменить клуб в АПЛ
Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания бразильского полузащитника Матеуса Куньи, ныне играющего за «Вулверхэмптон».
По информации источника, Манчестер Юнайтед уже установил начальный контакт с агентом Куньи, который в ближайшее время планирует прибыть в Англию для проведения переговоров.
Сообщается, что у форварда клаусула выкупа в размере 62,5 млн фунтов, которая станет активной этим летом. Кунья также привлек внимание других клубов АПЛ, в частности, «Арсенала» и «Ноттингем Форест».
В текущем сезоне Кунья является лучшим бомбардиром «Вулверхэмптона», забив 15 голов во всех соревнованиях.
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