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  4. Микель АРТЕТА: «Мы создадим свою собственную историю»
Лига чемпионов
08 апреля 2025, 14:04 |
343
0

Микель АРТЕТА: «Мы создадим свою собственную историю»

Главный тренер «Арсенала» поделился ожиданиями от игры с «Реалом»

08 апреля 2025, 14:04 |
343
0
Микель АРТЕТА: «Мы создадим свою собственную историю»
ФК Арсенал. Микель Артета

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала»:

«Это испытание, которого мы ждали много-много лет, учитывая тот факт, что за 15 лет мы лишь дважды были на этой стадии. Мы собираемся создать собственную историю и пойти еще дальше. Завтра для всех нас открывается отличная возможность.

В остальном, надо быть той командой, которой мы были на протяжении последней четверти сезона. Со всеми взлетами и падениями и вещами, с которыми нам приходится иметь дело. В этом наша суперсила.

Это радость – готовиться к игре, смотреть на своих игроков, смотреть на реакцию людей и на то, что мы чувствуем, когда выходим на игру такого масштаба. Ажиотаж вокруг клуба, люди, это та сцена, на которой мы хотим быть и на которой «Арсенал» должен быть постоянно. Мы очень гордимся тем, что находимся здесь, и теперь мы готовы к игре.

Мы собираемся использовать все ингредиенты, все, что есть в наших руках, чтобы играть в ту игру, в которую мы хотим, и вести игру в том направлении, в котором мы хотим. Чтобы достичь этого, нам нужно, чтобы наши фанаты поддерживали нас, и это будет иметь огромное значение, потому что это то, что нам действительно нужно.

На этих этапах нам нужен наш стадион, чтобы создать очень, очень особую атмосферу для создания импульса. Поэтому, призываю всех прийти на матч, чтобы сыграть с нами в эту игру. Не для того, чтобы смотреть, а для того, чтобы сыграть с нами.

Я призываю вас прийти очень рано на разминку и создать ту ночь, которых мы не так уж и много пережили на стадионе «Эмирейтс». Когда мы строим историю, мы должны строить моменты, и этот момент строится с нашими фанатами.

Мы должны создать эту энергию, эту веру, этот энтузиазм, потому что бонус, уверенность, которую это дает нам... Нет ничего другого, что мы можем сделать, чтобы зарядить игроков на всю игру».

Матч «Арсенал» – «Реал» состоится 8 апреля в 22:00 по киевскому времени.

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Дмитрий Вус Источник: ФК Арсенал Лондон
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