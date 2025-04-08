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  4. Антон ДЕМЧЕНКО: «Я делал то, что умею делать на футбольном поле»
Украина. Первая лига
08 апреля 2025, 13:48 |
73
0

Антон ДЕМЧЕНКО: «Я делал то, что умею делать на футбольном поле»

Форвард «Миная» забил первый гол за клуб

08 апреля 2025, 13:48 |
73
0
Антон ДЕМЧЕНКО: «Я делал то, что умею делать на футбольном поле»
ФК Минай

В группе «Выбывание» Первой лиги прошел матч «Миная» и запорожского «Металлурга». Поединок завершился вничью 1:1. Голом в составе «Миная» отличился новичок команды Антон Демченко.

В матче с запорожским «Металлургом» Антон Демченко открыл счет на 16-й минуте. Но уже через пять минут «Минай» пропустил.

«Я делал то, что умею делать на футбольном поле. У нашей команды было очень много моментов. Надеюсь, что в следующих играх мы будем их реализовывать, будем больше забивать и радовать наших болельщиков», – сказал после матча Антон Демченко.

Демченко перешел в «Минай» из юношеской команды донецкого «Шахтера». За «Минай» провел два матча. Забил один мяч м отдал две результативные передачи. В первой части сезона Демченко сыграл за «Шахтер» U-19 шесть матчей. Забил один мяч.

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Металлург Запорожье чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Минай Антон Демченко
Сергей Турчак Источник: ФК Минай
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