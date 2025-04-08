Тренер Миная: «Результат не такой, на который мы рассчитывали»

В группе «Выбывание» Первой лиги состоялся матч «Миная» и запорожского «Металлурга». Поединок завершился вничью 1:1. Итоги матча подвел главный тренер «Миная» Евгений Калиниченко.

«Поблагодарил ребят за их отношение. Отдают все силы и хотят побеждать. Результат, к сожалению, не такой, на который мы рассчитывали. Мы не реализовали моменты, которые создали. Не всегда в футболе побеждает тот, кто должен это делать.

Перед игрой потеряли Ивана Матюшенко из-за травмы. Мы не делим ребят на основных и запасных. В команде преимущественно молодежь, у которой есть конкуренция и мы на всех рассчитываем. Уверен, что ребята будут прогрессировать».