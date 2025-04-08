Не Пирло. Известный экс-игрок Милана возглавил знаменитый итальянский клуб

Бывший игрок сборной Италии, а ныне футбольный специалист, Альбериго Эвани официально возглавил «Сампдорию» из Серии В.

Детали договора пресс-служба клуба не разглашает, однако на собственном сайте «Сампдория» опубликовала имена новых представителей тренерского штаба.

Как футболист Альбериго запомнился фанатам, когда представлял цвета «Милана», сыграв 390 матчей. Среди важных достижений Эвани становился трижды победителем Италии, дважды обладателем национального Суперкубка и Кубка европейских чемпионов.

За время своей тренерской карьеры Альбериго работал в молодежных командах сборной Италии. Кроме того, Эвани помогал Роберто Манчини в период его управления национальной сборной Италии. Вместе с командой Альбериго выиграл чемпионат Европы 2020 года.

Ранее писалось, что руководство «Сампдории» рассматривало вариант назначения другого известного итальянца Андреа Пирло.