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  4. Не Пирло. Известный экс-игрок Милана возглавил знаменитый итальянский клуб
Италия
08 апреля 2025, 16:29 | Обновлено 08 апреля 2025, 16:44
475
0

Не Пирло. Известный экс-игрок Милана возглавил знаменитый итальянский клуб

Альбериго Эвани возглавил «Сампдорию»

08 апреля 2025, 16:29 | Обновлено 08 апреля 2025, 16:44
475
0
Не Пирло. Известный экс-игрок Милана возглавил знаменитый итальянский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Альбериго Эвани

Бывший игрок сборной Италии, а ныне футбольный специалист, Альбериго Эвани официально возглавил «Сампдорию» из Серии В.

Детали договора пресс-служба клуба не разглашает, однако на собственном сайте «Сампдория» опубликовала имена новых представителей тренерского штаба.

Как футболист Альбериго запомнился фанатам, когда представлял цвета «Милана», сыграв 390 матчей. Среди важных достижений Эвани становился трижды победителем Италии, дважды обладателем национального Суперкубка и Кубка европейских чемпионов.

За время своей тренерской карьеры Альбериго работал в молодежных командах сборной Италии. Кроме того, Эвани помогал Роберто Манчини в период его управления национальной сборной Италии. Вместе с командой Альбериго выиграл чемпионат Европы 2020 года.

Ранее писалось, что руководство «Сампдории» рассматривало вариант назначения другого известного итальянца Андреа Пирло.

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Сампдория чемпионат Италии по футболу Серия B назначение тренера Андреа Пирло
Андрей Витренко Источник: ФК Сампдория
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