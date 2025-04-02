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  4. Пол года без работы. Легенда Италии вновь может возглавить известный клуб
Италия
02 апреля 2025, 11:57 | Обновлено 02 апреля 2025, 12:02
637
1

Пол года без работы. Легенда Италии вновь может возглавить известный клуб

Андреа Пирло близок к возвращению в «Сампдорию»

02 апреля 2025, 11:57 | Обновлено 02 апреля 2025, 12:02
637
1
Пол года без работы. Легенда Италии вновь может возглавить известный клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Пирло

Легендарный игрок сборной Италии Андреа Пирло во второй раз в своей тренерской карьере может возглавить известный клуб «Сампдория», находящийся в Серии В.

Как отметило издание, руководство клуба находится в поисках нового специалиста, поскольку в ближайшие дни «моряки» могут остаться без главного тренера. Среди кандидатов на пост наставника присутствует Пирло, который больше шести месяцев находится без работы. Также рассматриваются варианты назначения Джузеппе Якини и Аурелио Андреаццолли.

Последним местом работы Андреа стала эта же «Сампдория». Итальянец пробыл в коллективе с лета 2023 года по лето 2024, однако руководство уволило легенду из-за неудовлетворительных результатов.

На сегодняшний день «Сампдория» находится на 17-й позиции во второй по силе лиге Италии.

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Сампдория чемпионат Италии по футболу Андреа Пирло Серия B
Андрей Витренко Источник: La Gazzetta dello Sport
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Керівництво Сампдорії вважає, що з другого разу у Пірло все вийде? Або скоріше за все шукають тимчасового тренера до кінця сезону
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