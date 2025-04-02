Пол года без работы. Легенда Италии вновь может возглавить известный клуб

Легендарный игрок сборной Италии Андреа Пирло во второй раз в своей тренерской карьере может возглавить известный клуб «Сампдория», находящийся в Серии В.

Как отметило издание, руководство клуба находится в поисках нового специалиста, поскольку в ближайшие дни «моряки» могут остаться без главного тренера. Среди кандидатов на пост наставника присутствует Пирло, который больше шести месяцев находится без работы. Также рассматриваются варианты назначения Джузеппе Якини и Аурелио Андреаццолли.

Последним местом работы Андреа стала эта же «Сампдория». Итальянец пробыл в коллективе с лета 2023 года по лето 2024, однако руководство уволило легенду из-за неудовлетворительных результатов.

На сегодняшний день «Сампдория» находится на 17-й позиции во второй по силе лиге Италии.