Игрок Баварии: «Нас отделяют четыре матча ЛЧ от домашнего финала»

Игрок мюнхенской «Баварии» Кондрад Лаймер на пресс-конференции поделился мыслями о предстоящем поединке против «Интера» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Нам предстоит сыграть против очень хорошего соперника. Ради таких матчей мы и играем в футбол. Это весело. Но противостояние обещает быть трудным. Знаем, что у «Интера» классная команда. Пожалуй, это лучший соперник из всех, с кем нам доводилось играть. «Интер» блестяще играет в обороне. Но мы знаем, что у нас есть оружие, чтобы успешно противостоять им.

Бесспорно, хороший результат в первой игре облегчает задачу. Победа 3:0, как в прошлом раунде против «Байера», все упрощает. Но даже в случае ничьей мы сохраним спокойствие и постараемся выиграть в Милане. Конечно же, мы хотим победить, особенно дома. Но может потребоваться терпение для создания моментов. «Интер» отлично обороняется. Мы должны отдать все силы, чтобы выиграть.

Нас отделают четыре матча от домашнего финала. Сейчас все об этом только и говорят. Хочется играть в финале каждый год. Сейчас нас ждут два трудных матча. Дальше – посмотрим. Работы достаточно. Мы хорошо себя чувствуем, и наша энергия определенно пригодится нам в ближайших двух матчах. Если справимся, сможем обыграть любого», – ответил Лаймер.