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Лига чемпионов
08 апреля 2025, 11:42 | Обновлено 08 апреля 2025, 12:14
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Вратарь Интера назвал проблемную зону команды перед игрой с Баварией в ЛЧ

Ян Зоммер недоволен игрой в защите

08 апреля 2025, 11:42 | Обновлено 08 апреля 2025, 12:14
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0
Вратарь Интера назвал проблемную зону команды перед игрой с Баварией в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Зоммер

Вратарь миланского «Интера» Ян Зоммер высказался касательного домашнего матча против «Баварии» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Это, безусловно, напряженный матч между двумя командами, которые любят владеть мячом. У обеих команд высокий прессинг, так что это будет очень интересная игра.

Мы ожидаем сбалансированной встречи. У обеих команд прекрасные составы, однако «Баварии» не хватает парочки важных игроков, хотя и у нас такая же проблема.

Это трудно объяснить, но очевидно, что мы недовольны нашей защитой в последних матчах Серии А. Очень важно, чтобы мы с «Баварией» защищались как команда, чтобы усложнить соперникам жизнь. В последнее время другим командам было слишком легко создавать моменты против нас.

Я еще не разговаривал со своими бывшими партнерами по команде в «Баварии», так как все сосредоточены, но я, безусловно, буду рад поздороваться с каждым», – сказал Зоммер.

Напомним, что игра состоится 8 апреля, стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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Интер Милан Бавария Лига чемпионов Ян Зоммер Интер - Бавария
Андрей Витренко Источник: FC Inter News
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