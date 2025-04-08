Вратарь Интера назвал проблемную зону команды перед игрой с Баварией в ЛЧ
Ян Зоммер недоволен игрой в защите
Вратарь миланского «Интера» Ян Зоммер высказался касательного домашнего матча против «Баварии» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Это, безусловно, напряженный матч между двумя командами, которые любят владеть мячом. У обеих команд высокий прессинг, так что это будет очень интересная игра.
Мы ожидаем сбалансированной встречи. У обеих команд прекрасные составы, однако «Баварии» не хватает парочки важных игроков, хотя и у нас такая же проблема.
Это трудно объяснить, но очевидно, что мы недовольны нашей защитой в последних матчах Серии А. Очень важно, чтобы мы с «Баварией» защищались как команда, чтобы усложнить соперникам жизнь. В последнее время другим командам было слишком легко создавать моменты против нас.
Я еще не разговаривал со своими бывшими партнерами по команде в «Баварии», так как все сосредоточены, но я, безусловно, буду рад поздороваться с каждым», – сказал Зоммер.
Напомним, что игра состоится 8 апреля, стартовый свисток прозвучит в 22:00.
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