Вратарь Интера назвал проблемную зону команды перед игрой с Баварией в ЛЧ

Вратарь миланского «Интера» Ян Зоммер высказался касательного домашнего матча против «Баварии» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Это, безусловно, напряженный матч между двумя командами, которые любят владеть мячом. У обеих команд высокий прессинг, так что это будет очень интересная игра.

Мы ожидаем сбалансированной встречи. У обеих команд прекрасные составы, однако «Баварии» не хватает парочки важных игроков, хотя и у нас такая же проблема.

Это трудно объяснить, но очевидно, что мы недовольны нашей защитой в последних матчах Серии А. Очень важно, чтобы мы с «Баварией» защищались как команда, чтобы усложнить соперникам жизнь. В последнее время другим командам было слишком легко создавать моменты против нас.

Я еще не разговаривал со своими бывшими партнерами по команде в «Баварии», так как все сосредоточены, но я, безусловно, буду рад поздороваться с каждым», – сказал Зоммер.

Напомним, что игра состоится 8 апреля, стартовый свисток прозвучит в 22:00.