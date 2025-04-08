Вингер Эпицентра: «Шаг за шагом двигаемся к УПЛ»
Иван Бендера поделился впечатлениями от победы над ЮКСА – 4:3
Футболист «Эпицентра» Иван Бендера прокомментировал победу над клубом ЮКСА в первом туре в рамках группы повышения в классе Первой лиги Украины. Команда из Каменца-Подольского переиграла соперника со счетом 4:3, а сам Бендера отличился дублем.
«Длительная пауза негативно повлияла на все команды. Считаю, что не нормально не играть полгода в футбол, но понимаем ситуацию в стране.
После такой паузы нам непросто было войти в игровой ритм первого официального матча. В момент с голом также потеряли концентрацию. Таким образом, все в куче привело к тому, что соперник открыл счет. Важно, что все завершилось нашей победой.
Голы на последних минутах? Такие перестрелки происходят только на тренировках, а в играх еще такого не было. Казалось, что это матч АПЛ. Такой футбол не может не нравиться болельщикам.
Понимаем, что каждая команда чемпионской группы стремится увеличиться в классе.
Такое турнирное положение мотивирует нас в каждом матче проявлять свои лучшие качества и побеждать. Шаг за шагом движемся в УПЛ.
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