Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Владислав РЫБАК: «Не могли подвести людей, которые болели за нас»
Украина. Первая лига
08 апреля 2025, 12:27 | Обновлено 08 апреля 2025, 12:31
80
0

Владислав РЫБАК: «Не могли подвести людей, которые болели за нас»

Голкипер «Металлиста» поделился впечатлениями о матче с «Металлистом 1925»

08 апреля 2025, 12:27 | Обновлено 08 апреля 2025, 12:31
80
0
Владислав РЫБАК: «Не могли подвести людей, которые болели за нас»
ФК Металлист. Владислав Рыбак

В чемпионской группе Первой лиги состоялся матч двух харьковских клубов. «Металлист» обыграл «Металлист 1925» со счетом 1:0. Голкипер и капитан «Металлиста» Владислав Рыбак прокомментировал победу в харьковском дерби.

– Владислав, это харьковское дерби было для тебя первым. Какие впечатления от игры?

– Впечатления невероятные, потому что в таких матчах всегда чувствуется безумное напряжение до последней минуты. Каждая из команд хочет доказать, что именно она лучше. Дерби есть дерби, я, в принципе, именно на это и рассчитывал.

– Какая атмосфера в раздевалке и какие твои ожидания от дальнейших матчей?

– Конечно, после матча в раздевалке была куча эмоций, все ребята очень рады, получают много сообщений от людей, котолые поддерживают «Металлист». Много поздравлений получаем. Хочу, в свою очередь, от имени всей команды поблагодарить наших защитников, которые защищают нас, позволяют играть в эти непростые времена. Благодарю каждого болельщика – и тех, кто смотрел нас в трансляции, и тех, кто в такую ​​холодную погоду пришел на стадион. Благодаря этому мы чувствовали некую уверенность и веру в себя, ведь мы не могли подвести этих людей, которые пришли и болели за нас.

– Очень плотный график весной в Первой лиге, уже в четверг команда выезжает в Киев. Какая-то передышка после игры будет?

– Нет, пока выходного у нас не будет. Нужно готовиться к следующей игре. Действительно, плотный график и осталось не так уж много матчей. Нужно за это время очень хорошо подготовиться и изложить максимум своих возможностей в каждом поединке. Потому времени отдыхать у нас нет.

По теме:
Президент Ворсклы: «Полтавский бюджет потеряет минимум 120 млн грн»
Защитник Металлиста: «Все ребята вышли очень мотивированными»
У Ротаня появился неожиданный вариант продолжения карьеры. Клуб не из УПЛ
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Металлист Харьков Металлист 1925 Металлист - Металлист 1925 Владислав Рыбак
Сергей Турчак Источник: ФК Металлист
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал сенсационно выбрал нового коуча. Он выигрывал ЛЧ, но закончил карьеру
Футбол | 07 апреля 2025, 13:30 2
Реал сенсационно выбрал нового коуча. Он выигрывал ЛЧ, но закончил карьеру
Реал сенсационно выбрал нового коуча. Он выигрывал ЛЧ, но закончил карьеру

Королевский клуб хочет видеть у руля Юргена Клоппа

Денис БОЙКО: «Можно говорить прямо. Не зря Буткевич его уволил»
Футбол | 07 апреля 2025, 13:03 1
Денис БОЙКО: «Можно говорить прямо. Не зря Буткевич его уволил»
Денис БОЙКО: «Можно говорить прямо. Не зря Буткевич его уволил»

Бывший вратарь «Полесья» высказался о Владимире Тесле

Моуриньо признался, что игрок сборной Украины создал ему много проблем
Футбол | 07.04.2025, 15:03
Моуриньо признался, что игрок сборной Украины создал ему много проблем
Моуриньо признался, что игрок сборной Украины создал ему много проблем
«Он всю карьеру так играл». Гаттузо оценил выступление украинского форварда
Футбол | 08.04.2025, 11:10
«Он всю карьеру так играл». Гаттузо оценил выступление украинского форварда
«Он всю карьеру так играл». Гаттузо оценил выступление украинского форварда
Мирослав СТУПАР: «Снова тур УПЛ не обошелся без ошибок судей»
Футбол | 08.04.2025, 08:52
Мирослав СТУПАР: «Снова тур УПЛ не обошелся без ошибок судей»
Мирослав СТУПАР: «Снова тур УПЛ не обошелся без ошибок судей»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
07.04.2025, 07:47 8
Бокс
Лучшая победа в карьере. Хиггинс в Манчестере превзошел Селби и самого себя
Лучшая победа в карьере. Хиггинс в Манчестере превзошел Селби и самого себя
07.04.2025, 08:23 6
Снукер
Таблица Ла Лиги после фиаско Реала, ничьей Барселоны и победы Атлетико
Таблица Ла Лиги после фиаско Реала, ничьей Барселоны и победы Атлетико
07.04.2025, 06:25
Футбол
Доминик Гашек отреагировал на то, что Овечкин повторил рекорд Гретцки
Доминик Гашек отреагировал на то, что Овечкин повторил рекорд Гретцки
06.04.2025, 08:21 34
Хоккей
Ключевая замена. Ямаль не хочет видеть звезду в составе Барселоны
Ключевая замена. Ямаль не хочет видеть звезду в составе Барселоны
06.04.2025, 15:47 9
Футбол
АНЧЕЛОТТИ: «Я хотел придать ему уверенности, а он провалился»
АНЧЕЛОТТИ: «Я хотел придать ему уверенности, а он провалился»
06.04.2025, 08:50 11
Футбол
Анчелотти выбрал стартового вратаря на матч против Арсенала
Анчелотти выбрал стартового вратаря на матч против Арсенала
07.04.2025, 20:03 1
Футбол
Боб АРУМ: «Сейчас все супертяжи, кроме Усика, почувствовали это»
Боб АРУМ: «Сейчас все супертяжи, кроме Усика, почувствовали это»
07.04.2025, 02:53
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем