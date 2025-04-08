Владислав РЫБАК: «Не могли подвести людей, которые болели за нас»
Голкипер «Металлиста» поделился впечатлениями о матче с «Металлистом 1925»
В чемпионской группе Первой лиги состоялся матч двух харьковских клубов. «Металлист» обыграл «Металлист 1925» со счетом 1:0. Голкипер и капитан «Металлиста» Владислав Рыбак прокомментировал победу в харьковском дерби.
– Владислав, это харьковское дерби было для тебя первым. Какие впечатления от игры?
– Впечатления невероятные, потому что в таких матчах всегда чувствуется безумное напряжение до последней минуты. Каждая из команд хочет доказать, что именно она лучше. Дерби есть дерби, я, в принципе, именно на это и рассчитывал.
– Какая атмосфера в раздевалке и какие твои ожидания от дальнейших матчей?
– Конечно, после матча в раздевалке была куча эмоций, все ребята очень рады, получают много сообщений от людей, котолые поддерживают «Металлист». Много поздравлений получаем. Хочу, в свою очередь, от имени всей команды поблагодарить наших защитников, которые защищают нас, позволяют играть в эти непростые времена. Благодарю каждого болельщика – и тех, кто смотрел нас в трансляции, и тех, кто в такую холодную погоду пришел на стадион. Благодаря этому мы чувствовали некую уверенность и веру в себя, ведь мы не могли подвести этих людей, которые пришли и болели за нас.
– Очень плотный график весной в Первой лиге, уже в четверг команда выезжает в Киев. Какая-то передышка после игры будет?
– Нет, пока выходного у нас не будет. Нужно готовиться к следующей игре. Действительно, плотный график и осталось не так уж много матчей. Нужно за это время очень хорошо подготовиться и изложить максимум своих возможностей в каждом поединке. Потому времени отдыхать у нас нет.
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