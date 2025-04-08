Защитник Металлиста: «Все ребята вышли очень мотивированными»

В чемпионской группе Первой лиги состоялся матч двух харьковских клубов. Победу со счетом 1:0 одержал «Металлист». Автор голевой передачи в этом матче Кирилл Дигтярь поделился впечатлениями о матче.

– Кирилл, сегодня ты один из героев матча, твоя голевая передача помогла одержать победу. Как считаешь, это самый главный твой ассист в карьере?

– Один из самых главных, пожалуй. Я особо не выделяю свои результативные действия. Тщательно настраивался на эту игру, ведь это матч между двумя харьковскими командами. Все ребята вышли очень мотивированными и все сделали так, как говорили тренеры. В итоге мы добились успеха.

– Подавая этот штрафной ты как бы точно знал, куда целить, а Габриель Гомес знал, где он должен встречать мяч. Много работаете над стандартами на тренировках?

– Конечно, это нарабатывается перед каждым матчем на предыгровых тренировках. Мы отрабатываем стандарты, я делаю подачи в створ ворот, Габи и другие ребята уже знают, куда нужно бежать. Сегодня все получилось, и мы очень этому рады.

– Из-за кадровых проблем ты, наверное, и не рассчитывал, что тебя заменят до финального свистка. Как думаешь, 90 минут ты выдержал достойно в этом матче?

– Если не брать последние минут 20, то, думаю, все было хорошо. В конце ноги немного подсели, потому что мы играли в три центральных защитника и я должен был закрывать весь фланг. Это непростая работа, кто играет – это знает. Но мы постепенно набираем форму и будем готовиться к следующему матчу.

– Матч должен был показать, как команда работала на сборах. В целом, как оценишь физическую готовность «Металлиста?

– Я думаю, физическая готовность приблизительно 90 процентов. Последние четыре месяца наша игровая практика ограничивалась только товарищескими матчами, а это совсем другие скорости. Эта игра должна помочь нам достичь 100-процентной готовности. С каждым матчем должно быть все лучше и лучше.